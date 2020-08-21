Работники «Гродножилстроя» объявили забастовку, но на них давит руководство

Коллектив крупнейшего застройщика Гродненской области «Гродножилстрой» предупредил руководство предприятия и города, что 21 августа начнет забастовку. Однако власти ответили, что это незаконно.

О забастовке рабочие «Гродножилстроя» уведомили руководство предприятия и города накануне. Требования: отставка Лукашенко, новые честные выборы, уголовные дела против всех силовиков, превысивших свои полномочия, освобождение всех задержанных с 9 августа и политзаключенных.

Руководство ответило работникам письмом, в котором говорится, что забастовка незаконна, а также что они не могут бастовать в течение 14 дней после уведомления об этом.

«При невыходе на работу, отказе от выполнения своих трудовых обязанностей на рабочих местах по причине забастовки действия работников будут оцениваться согласно нормам трудового законодательства», — говорится в ответе.

По словам сотрудников «Гродножилстроя», утром 21 августа многие были готовы к забастовке, однако заместитель директора Фридрих Клим проехал по участкам и заявил, что бастующим не будут выплачивать зарплату и премии. Большинство людей удалось убедить таким образом, и они принялись за работу. Меньшая часть, около 10% рабочих, продолжает забастовку на своих рабочих местах.

Накануне в «Гродножилстрое» прошло голосование, в ходе которого 75% проголосовавших поддержали забастовку. Рабочие открыто заявили о своем желании бастовать 13 августа. Сотни из них неоднократно выходили к зданию предприятия, разговаривали с властями города и области, высказывали свои требования.