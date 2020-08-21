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Арт-проект открылся в Могилеве в галерее Воробьева. Увидеть экспонаты можно бесплатно
Источник материала: Tut.by
В галерее Андрея Воробьева на Дубровенке в Могилеве открылся арт-проект «Искусство XXI века без маски». На выставке представлены полсотни работ местных скульпторов и художников, среди которых — Владимир Кононов, Андрей Воробьев, Сергей Янченко, Корней Алексеев, Серж Арден и другие,
Вход на выставку свободный.
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На выставке представлены полсотни работ.
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