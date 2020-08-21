Арт-проект открылся в Могилеве в галерее Воробьева. Увидеть экспонаты можно бесплатно

Источник материала: Tut.by

В галерее Андрея Воробьева на Дубровенке в Могилеве открылся арт-проект «Искусство XXI века без маски». На выставке представлены полсотни работ местных скульпторов и художников, среди которых — Владимир Кононов, Андрей Воробьев, Сергей Янченко, Корней Алексеев, Серж Арден и другие, сообщает ТРК «Могилев».

Вход на выставку свободный.