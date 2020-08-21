В Генпрокуратуре рассказали, когда забастовку могут признать незаконной и какая за это ответственность

Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура прокомментировала «размещаемые в интернете призывы к участию в забастовках». В ведомстве напоминают, что, согласно Трудовому кодексу, забастовка призвана решить трудовые споры, в то время как сейчас забастовочное движение приобретают «политизированную окраску». «Таким образом, невыход на рабочие места является нарушением трудовой дисциплины, за который наступает дисциплинарная ответственность», — констатируют в Генпрокуратуре.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Прокуратура: «Организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия»

В Генпрокуратуре объясняют, что на основании положений статей 11 и 388 Трудового кодекса у работников есть право на забастовку — «временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора, защиты своих экономических и социальных прав, когда иными способами разрешение конфликтной ситуации с нанимателем не достигнуто».

— При этом несоблюдение установленной Трудовым кодексом процедуры ее подготовки и проведения может являться основанием для признания судом забастовки незаконной с последующим привлечением участников к дисциплинарной и иной ответственности, — отмечают в Генпрокуратуре.

При этом, констатируют в ведомстве, попытки организовать на отдельных предприятиях забастовочное движение «не связаны с разрешением трудовых споров, а все больше принимают политизированную окраску».

— По существу, организаторы такого движения необоснованно подменяют несовместимые правовые понятия: забастовку как форму разрешения коллективных трудовых споров и массовое мероприятие, цель которого — выражение политических мнений и требований и для проведения которого предусмотрены другие правовые механизмы. Таким образом, не выполняя своего ключевого предназначения — разрешения коллективного трудового спора, невыход на рабочие места является нарушением трудовой дисциплины (прогулом), за которое наступает установленная Трудовым кодексом дисциплинарная ответственность, — комментируют в Генпрокуратуре.

В ведомстве просят «взвешенно и осмотрительно реагировать на призывы участия в политизированных массовых мероприятиях, именуемых забастовочным движением, не поддаваться провокациям, способным ухудшить взаимоотношения с нанимателями, причинить иные негативные последствия правам и интересам других граждан».

Что говорят о забастовках юристы и независимые профсоюзы

По мнению юриста юридической компании Legaltax Павла Гапонова, привлечь работника к дисциплинарной ответственности за участие в забастовке можно только в том случае, если забастовка будет признана незаконной.

— Забастовка или решение о ее проведении могут быть признаны незаконными только по решению областного или Минского городского суда. До вынесения такого решения уволить работника за участие в забастовке нельзя, так как он реализует свое конституционное право на забастовку. По нашему мнению, нарушение процедурных моментов организации забастовки не влечет автоматического признания ее незаконной — все равно требуется решение суда, — комментирует Павел Гапонов.

Также юрист подчеркивает, что агитация за участие в забастовке, которая не мешает выполнению трудовых обязанностей, не является незаконной.

Председатель ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» Александр Ярошук считает , что «законодательством сделано все, чтобы законная забастовка не состоялась».

— С учетом всего этого очевидно, что нет никакого смысла стремиться оформить процесс вхождения в забастовку в рамках правового поля. Трудящимся, которые бросили вызов государству, потребовали отставки Лукашенко, объявили бессрочную политическую забастовку, вышли из цехов, следует идти до победного конца. И люди должны это понимать. И совершенно незачем смотреть на законодательство, соблюдать процедуру проведения забастовки. Потому что власть своими фальсификациями и брутальными расправами над участниками мирных акций протеста перечеркнула законодательство, поставила крест на Конституции.