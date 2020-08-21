Вице-премьер Беларуси о том, к чему приведет отказ от продукции государственных предприятий и неуплаты налогов

Источник материала: ОНТ

К чему приведёт «программа» штаба оппозиции экономику, а также чем обернутся призывы к использованию экономических рычагов в политической борьбе, сегодня прокомментировали в правительстве.

Отказ от продукции государственных предприятий и неуплата налогов – это фактически экономическое самоубийство, заявил первый вице-премьер. Такие шаги неизменно скажутся на каждом белорусе. На встрече с журналистами Николай Снопков это подробно объяснил.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси: «Если моделировать ситуацию – это всё приводит к вымыванию золотовалютных резервов. Раз. Соответственно нет возможности рассчитываться по долгам текущим – два. Соответственно преддефолтное состояние и технический дефолт – три. Соответственно стоимости активов государства и в конце концов приходят люди, как говорят, с Запада, Севера, Востока, Юга и за копейки покупают наши активы. Предприятия. Что следует дальше? Ничего, что сказано об экономической диверсии, не минет каждого. Это повлияет не только на провластные структуры или государственные предприятия, это повлияет на каждого человека. Например, призыв к определенным действиям, которые приведут к девальвации. Что такое девальвация, мы знаем, т.е. беднее станет каждый гражданин

Кроме того, первый вице-премьер опроверг сообщения о том, что в Беларуси собираются заморозить валютные операции или запретить снятие вкладов. Сейчас правительство наоборот работает над тем, чтобы убрать все бюрократические, административные и другие барьеры, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес.

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