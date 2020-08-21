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Вице-премьер Беларуси о том, к чему приведет отказ от продукции государственных предприятий и неуплаты налогов
Источник материала: ОНТ
К чему приведёт «программа» штаба оппозиции экономику, а также чем обернутся призывы к использованию экономических рычагов в политической борьбе, сегодня прокомментировали в правительстве.
Отказ от продукции государственных предприятий и неуплата налогов – это фактически экономическое самоубийство, заявил первый вице-премьер. Такие шаги неизменно скажутся на каждом белорусе. На встрече с журналистами Николай Снопков это подробно объяснил.
Кроме того, первый вице-премьер опроверг сообщения о том, что в Беларуси собираются заморозить валютные операции или запретить снятие вкладов. Сейчас правительство наоборот работает над тем, чтобы убрать все бюрократические, административные и другие барьеры, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес.
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Вице-премьер Беларуси о том, к чему приведет отказ от продукции государственных предприятий и неуплаты налогов
К чему приведёт «программа» штаба оппозиции экономику, а также чем обернутся призывы к использованию экономических рычагов в политической борьбе, сегодня...
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