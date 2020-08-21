Водитель совершил наезд на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел вблизи поселка Глуша: инспекторы остановили автомобиль Renault Sandero, за рулем которого был 30-летний житель Слуцка.

Милиционеры заподозрили, что мужчина пьян, и пригласили его в служебный автомобиль для разбирательства. Однако гражданин проигнорировал это требование и, пытаясь скрыться, наехал на ногу милиционеру.