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Водитель совершил наезд на сотрудника ГАИ в Бобруйском районе – видео
21.08.2020 17:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Инцидент произошел вблизи поселка Глуша: инспекторы остановили автомобиль Renault Sandero, за рулем которого был 30-летний житель Слуцка.
Милиционеры заподозрили, что мужчина пьян, и пригласили его в служебный автомобиль для разбирательства. Однако гражданин проигнорировал это требование и, пытаясь скрыться, наехал на ногу милиционеру.
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Наезд на инспектора ГАИ был совершен в Бобруйском районе. Смотрите на видео кадры, снятые сотрудниками ДПС.
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