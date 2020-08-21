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В аэропорту Минска задержана член Координационного совета Ольга Ковалькова
Источник материала: АФН
Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова задержана в аэропорту Минска. Об этом сообщил член Координационного совета оппозиции Беларуси Дмитрий Рымашевский.
По словам Рымашевского, Ковалькова, которая также является членом президиума Координационного совета, планировала вылететь на встречу с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, однако в аэропорту её задержали и не выпустили из страны. Рымашевский сказал журналистам, что сам направляется в аэропорт, чтобы прояснить ситуацию, передает Радио Свабода.
Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета.
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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова задержана в аэропорту Минска. Об этом сообщил член Координационного совета оппозиции Беларуси Дмитрий...
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