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В аэропорту Минска задержана член Координационного совета Ольга Ковалькова

21.08.2020 17:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова задержана в аэропорту Минска. Об этом сообщил член Координационного совета оппозиции Беларуси Дмитрий Рымашевский.

По словам Рымашевского, Ковалькова, которая также является членом президиума Координационного совета, планировала вылететь на встречу с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, однако в аэропорту её задержали и не выпустили из страны. Рымашевский сказал журналистам, что сам направляется в аэропорт, чтобы прояснить ситуацию, передает Радио Свабода.

Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета.

 
Теги: Минск
 
 
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Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова задержана в аэропорту Минска. Об этом сообщил член Координационного совета оппозиции Беларуси Дмитрий...
 
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