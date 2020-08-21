В аэропорту Минска задержана член Координационного совета Ольга Ковалькова

Источник материала: АФН

Доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова задержана в аэропорту Минска. Об этом сообщил член Координационного совета оппозиции Беларуси Дмитрий Рымашевский.

По словам Рымашевского, Ковалькова, которая также является членом президиума Координационного совета, планировала вылететь на встречу с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, однако в аэропорту её задержали и не выпустили из страны. Рымашевский сказал журналистам, что сам направляется в аэропорт, чтобы прояснить ситуацию, передает Радио Свабода.

Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту создания Координационного совета.