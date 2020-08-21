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Ученые называют три простые привычки, которые помогут предотвратить болезни
Источник материала: Tut.by
Быть физически активным, есть достаточно овощей и высыпаться — вот какими тремя привычками, основанными на научных фактах,
Заниматься спортом минимум 150 минут в неделю
Центр по контролю и профилактике заболеваний США
Это значит, что если вы встаете и двигаетесь 21 минуту 43 секунды каждый день, то вы снижаете риск смерти от каких-либо болезней на треть. Кроме того, физические упражнения (даже просто ходьба в умеренном темпе)
Некоторые преимущества проявляются сразу: после 30-минутной активности уменьшается тревожность, понижается артериальное давление, улучшается качество сна.
Уделять 150−300 минут в неделю рекомендуют упражнениям средней интенсивности, например, быстрой ходьбе, танцам, езде на велосипеде, теннису и аквааэробике. В течение нескольких месяцев таких занятий у вас улучшится артериальное давление, функции сердца и легких, а также снизится риск возникновения депрессии, беспокойства, диабета 2 типа, рака мочевого пузыря, груди, толстой кишки, почек, легких и желудка, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
Придерживаться растительной диеты
Поддержание здорового веса — еще один ключевой способ оставаться здоровым и снизить риск различных заболеваний.
Существует множество диет, которые помогают сбросить или удержать вес, например,
Наука доказала, что ее блюда могут снизить риск развития
Диета основана на растительной еде — фруктах, овощах, злаках, орехах и семенах. В рационе нужно использовать все виды овощей, чтобы получить широкий спектр питательных веществ и клетчатки. При этом вы будете есть меньше красного мяса, сахара и насыщенных жиров: акцент сделан на рыбу, богатую омега-3, и оливковое масло. Курица, говядина и свинина в этой диете — это скорее «приправа», а не основа.
Средиземноморская диета — это не только питание, но еще и стиль жизни с акцентом на физические упражнения, осознанные приемы пищи в компании друзей, семьи, общение за едой.
«Нужно выделять по крайней мере 20 минут на прием пищи, — говорит пресс-секретарь Академии питания и диетологии США Рахаф Аль Бочи. — Выключите телевизор, уберите сотовый телефон, сосредоточьтесь на содержательных разговорах, медленно жуйте».
Что касается физических упражнений, то они необязательно должны быть в тренажерном зале. «Средиземноморский образ жизни — это прогулки с друзьями и семьей», — объяснила диетолог Келли Тоупс.
Достаточно спать
Человеку в зависимости от его возраста нужно спать от семи до десяти часов каждую ночь. Исследователи
Наладить сон поможет несколько простых советов:
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