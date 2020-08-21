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Военные Беларуси выразили обеспокоенность наращиванием боевой силы у границ c ЕС

21.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Военные Беларуси выразили обеспокоенность наращиванием боевой силы у границ c Евросоюзом. Сейчас в соседних Польше и Латвии проходят учения НАТО. Второй этап продлится до конца августа. Задействованы боевые машины, артиллерия, ракетные комплексы, а также авиация. Кроме этого, военные учения и тренировки с использованием бронетехники также проходят в Прибалтике.

«Мы наблюдаем повышение разведывательной активности путем полетов, которые осуществляются на сопредельной территории разведывательной авиацией. Причем речь идет о разведывательной авиации как стратегического, так и тактического уровня. Мы говорим и оцениваем, что на сегодняшний день интенсивность полетов боевой авиации увеличилась. При этом ежесуточно мы видим практически в два раза повышение. За прошедшие сутки практически 42 боевых вылета. И это все в направлении государственной границы», – заявил начальник главного управления генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Руслан Косыгин.

Сейчас в Беларуси готовят тактические учения. Они пройдут в Гродненской области, которая граничит с ЕС. В ходе учений отработают вопросы обороны. Привлекут воинские части механизированных соединений, силы спецопераций, военно-воздушных силы, разведку. Будут мобилизованы и некоторые войсковые части. Эти учения находятся на контроле президента.

Напомним, что на последнем заседании Совета безопасности президент Беларуси дал поручения Минобороны: особое внимание уделить передвижению войск НАТО.



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Сейчас в республике готовят тактические учения, которые пройдут в Гродненской области.
 
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