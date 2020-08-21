Синоптики объявили штормпредупреждение на субботу 22 августа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 авг – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на субботу 22 августа из-за жары и тумана, сообщили в пятницу в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, в первый выходной недели в Брестской области ожидается до +30°С, а ночью и утром в ряде регионов страны сгустится туман.

По информации Гидромета, теплая погода сохранится в стране до конца недели. В субботу будет без дождей, синоптики обещают переменную облачность, днем воздух прогреется до +22...+29°С.

В воскресенье 23 августа кратковременные дожди пройдут ночью по западу республики, днем – по северо-западной половине страны. Местами прогремят грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Ночью температура воздуха составит от +7 до +14°С, по западу – до +18°С, днем – до +29°С.