«Требуется предварительный заказ за 10 рабочих дней». Как сейчас снять валюту с карточки или вклада

Источник материала: Tut.by

Курсы валют вновь бьют рекорды, в обменниках выстраиваются очереди. Вместе с тем получить наличные доллары-евро в кассах банков не всегда удается, особенно если речь идет о крупных суммах. Например, рассказывают читатели, из-за отсутствия наличности в отделениях банков не всегда сразу удается снять валюту с карты или забрать вклад. FINANCE.TUT.BY выяснял, какие сейчас условия по снятию валюты со счетов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— По карте сумма не заказывается. Средства выдаются только при наличии, — ответили нам в контакт-центре Беларусбанка. — Если по вашему вкладу предусмотрено досрочное закрытие или срок закрытия вклада наступил, вы можете обращаться в любое отделение нашего банка, которое работает с вкладами, с документом, удостоверяющим личность. Если сумма будет в наличии — вам ее выдадут.

Тем не менее, если речь идет именно о вкладе, то его в Беларусбанке можно заказать заранее.

— Заявка об истребовании денежных средств с вкладного (депозитного) счета в случае его закрытия может быть оставлена вкладчиком на определенную дату по номеру телефона, в отделении банка, где открыт данный счет, либо в любом другом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», куда планирует обратиться клиент. Также вы можете оформить онлайн-заявку на выдачу наличных денежных средств со счета по учету вклада, — комментируют в контакт-центре. Деньги вернут в течение 5 календарных дней.

В контакт-центре Белгазпромбанка ответили, что заказать валюту, чтобы снять ее с обычной карты, нельзя — «снять можно по наличию в кассах или банкоматах, а также в банкоматах-партнеров: МТБ, ВТБ и Белагропромбанка». А вот валютный вклад заранее заказать можно:

— Если вы находитесь в Минске, то заказ осуществляется при личном обращении в банк с паспортом. Заказа средств с вклада оформляется за 5 рабочих дней, — сообщили в банке.

В контакт-центре Банка БелВЭБ говорят, что если нужная сумма будет в отделении банка, ее выдадут сразу, но можно и заказать заранее. Ближайшая дата заказа денег — 31 августа.

В Альфа Банке заранее нужно заказывать наличные суммы свыше 1000 рублей, 1000 долларов, 1000 евро и 50 000 российских рублей. Сделать это можно в мобильном приложении, деньги получится забрать на пятый рабочий день. Похожая ситуация в Приорбанке: нужную сумму можно заказать в интернет-банке или в отделении, а получить ее — на пятый рабочий день.

В МТБанке можно заранее заказать сумму как для снятия с текущего счета, так и для снятия с вклада.

— Мы можем заказать валюту, деньги будут предоставлены в течении 5 дней. Но можно прийти в банк, если валюта есть в наличии, и снять, — говорят в контакт-центре.

Похожая ситуация в Банке Дабрабыт, но ждать денег придется дольше.

— При снятии суммы свыше 1000 USD в эквиваленте требуется предварительный заказ суммы за 10 рабочих дней, — сообщили в контакт-центре.

В РРБ Банке возможность заказать деньги заранее зависит от суммы, которую вы хотите снять со счета или с вклада.

— Выдача наличных денежных средств со счета в долларах, евро, российских рублях — в течение банковского дня без предварительной заявки на сумму, не превышающую 100 базовых величин (2700 рублей) в эквиваленте соответствующей валюты, и на основании предварительной заявки Клиента, поданной до 12.00 дня, предшествующего дню выдачи на сумму, превышающую 100 базовых величин в эквиваленте соответствующей валюты, — говорят в контакт-центре.