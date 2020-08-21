ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Требуется предварительный заказ за 10 рабочих дней». Как сейчас снять валюту с карточки или вклада

21.08.2020 18:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Курсы валют вновь бьют рекорды, в обменниках выстраиваются очереди. Вместе с тем получить наличные доллары-евро в кассах банков не всегда удается, особенно если речь идет о крупных суммах. Например, рассказывают читатели, из-за отсутствия наличности в отделениях банков не всегда сразу удается снять валюту с карты или забрать вклад. FINANCE.TUT.BY выяснял, какие сейчас условия по снятию валюты со счетов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

— По карте сумма не заказывается. Средства выдаются только при наличии, — ответили нам в контакт-центре Беларусбанка. — Если по вашему вкладу предусмотрено досрочное закрытие или срок закрытия вклада наступил, вы можете обращаться в любое отделение нашего банка, которое работает с вкладами, с документом, удостоверяющим личность. Если сумма будет в наличии — вам ее выдадут.

Тем не менее, если речь идет именно о вкладе, то его в Беларусбанке можно заказать заранее.

— Заявка об истребовании денежных средств с вкладного (депозитного) счета в случае его закрытия может быть оставлена вкладчиком на определенную дату по номеру телефона, в отделении банка, где открыт данный счет, либо в любом другом отделении ОАО «АСБ Беларусбанк», куда планирует обратиться клиент. Также вы можете оформить онлайн-заявку на выдачу наличных денежных средств со счета по учету вклада, — комментируют в контакт-центре. Деньги вернут в течение 5 календарных дней. 

В контакт-центре Белгазпромбанка ответили, что заказать валюту, чтобы снять ее с обычной карты, нельзя — «снять можно по наличию в кассах или банкоматах, а также в банкоматах-партнеров: МТБ, ВТБ и Белагропромбанка». А вот валютный вклад заранее заказать можно:

— Если вы находитесь в Минске, то заказ осуществляется при личном обращении в банк с паспортом. Заказа средств с вклада оформляется за 5 рабочих дней, — сообщили в банке.

В контакт-центре Банка БелВЭБ говорят, что если нужная сумма будет в отделении банка, ее выдадут сразу, но можно и заказать заранее. Ближайшая дата заказа денег — 31 августа.

В Альфа Банке заранее нужно заказывать наличные суммы свыше 1000 рублей, 1000 долларов, 1000 евро и 50 000 российских рублей. Сделать это можно в мобильном приложении, деньги получится забрать на пятый рабочий день. Похожая ситуация в Приорбанке: нужную сумму можно заказать в интернет-банке или в отделении, а получить ее — на пятый рабочий день.

В МТБанке можно заранее заказать сумму как для снятия с текущего счета, так и для снятия с вклада.

— Мы можем заказать валюту, деньги будут предоставлены в течении 5 дней. Но можно прийти в банк, если валюта есть в наличии, и снять, — говорят в контакт-центре.

Похожая ситуация в Банке Дабрабыт, но ждать денег придется дольше.

— При снятии суммы свыше 1000 USD в эквиваленте требуется предварительный заказ суммы за 10 рабочих дней, — сообщили в контакт-центре.

В РРБ Банке возможность заказать деньги заранее зависит от суммы, которую вы хотите снять со счета или с вклада.

— Выдача наличных денежных средств со счета в долларах, евро, российских рублях — в течение банковского дня без предварительной заявки на сумму, не превышающую 100 базовых величин (2700 рублей) в эквиваленте соответствующей валюты, и на основании предварительной заявки Клиента, поданной до 12.00 дня, предшествующего дню выдачи на сумму, превышающую 100 базовых величин в эквиваленте соответствующей валюты, — говорят в контакт-центре.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за отсутствия наличной иностранной валюты банки просят заказывать нужные суммы за 5−10 рабочих дней.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые называют три простые привычки, которые помогут предотвратить болезни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика