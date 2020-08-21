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Романчук: к осени к политическим требованиям прибавятся и экономические

21.08.2020 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Романчук: к осени к политическим требованиям прибавятся и экономические

Прогнозировать динамику текущих протестных явлений сложнее, чем движение быстрых циклонов и антициклонов, считает известный публицист, экономист Ярослав Романчук. По мнению собеседника Sputnik, о состоянии стабильности пока рано говорить, так как ряды недовольных пополняются за счет тех, кто "тихо следит за повесткой дня". 

© Sputnik Виктор Драчев
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"Думаю, с осени к гуманитарным и политическим требованиям начнут прибавляться экономические и социальные, поскольку ни бюджет, ни ресурсы, ни резервы не позволят сохранять ситуацию даже на том уровне, который был на начало августа этого года", ― полагает эксперт.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже 13-й день. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал больше 80 процентов голосов. Поначалу правоохранительные органы жестко подавляли протесты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но спустя три дня после выборов силовики прекратили разгонять митинги. На этой неделе на различных белорусских предприятиях проходят забастовки.

Комментарий известного экономиста, публициста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Гродно
 
 
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Исчерпал ли себя белорусский протестный потенциал ― мнение известного белорусского экономиста Ярослава Романчука.
 
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