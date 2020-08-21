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Романчук: к осени к политическим требованиям прибавятся и экономические
21.08.2020 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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© Sputnik Виктор Драчев
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"Думаю, с осени к гуманитарным и политическим требованиям начнут прибавляться экономические и социальные, поскольку ни бюджет, ни ресурсы, ни резервы не позволят сохранять ситуацию даже на том уровне, который был на начало августа этого года", ― полагает эксперт.
Комментарий известного экономиста, публициста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Исчерпал ли себя белорусский протестный потенциал ― мнение известного белорусского экономиста Ярослава Романчука.
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