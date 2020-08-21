Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Романчук: к осени к политическим требованиям прибавятся и экономические

Прогнозировать динамику текущих протестных явлений сложнее, чем движение быстрых циклонов и антициклонов, считает известный публицист, экономист Ярослав Романчук. По мнению собеседника Sputnik, о состоянии стабильности пока рано говорить, так как ряды недовольных пополняются за счет тех, кто "тихо следит за повесткой дня".

"Думаю, с осени к гуманитарным и политическим требованиям начнут прибавляться экономические и социальные, поскольку ни бюджет, ни ресурсы, ни резервы не позволят сохранять ситуацию даже на том уровне, который был на начало августа этого года", ― полагает эксперт.

Акции протеста продолжаются в Беларуси уже 13-й день. Они начались 9 августа сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов. По данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал больше 80 процентов голосов. Поначалу правоохранительные органы жестко подавляли протесты, применяя слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Но спустя три дня после выборов силовики прекратили разгонять митинги. На этой неделе на различных белорусских предприятиях проходят забастовки .

Комментарий известного экономиста, публициста Ярослава Романчука слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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