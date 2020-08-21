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Стал известен календарь теннисного турнира в Нью-Йорке

21.08.2020 18:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стал известен календарь теннисного турнира в Нью-Йорке

Стал известен календарь теннисного турнира в Нью-Йорке, который пройдёт перед открытым чемпионатом США. 

Виктория Азаренко начнет выступление в первом круге. На старте соревнований белоруска сыграет с хорваткой Доной Векич, которая занимает 24 место в мировом рейтинге. Если Азеренко пройдет первый круг, то встретится с победительницей пары Слоан Стивенс – Каролин Гарсия. Сейчас Виктория Азаренко занимает 59 место в рейтинге WTA.

Арина Соболенко также сыграет на турнире. Она стартует со второго круга соревнований и встретится с одной из соперниц, которая пройдет квалификацию. 

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Стал известен календарь теннисного турнира в Нью-Йорке, который пройдёт перед открытым чемпионатом США.  Виктория Азаренко начнет выступление в первом круге. На...
 
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