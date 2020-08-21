Погода: неустойчивая стабильность с грозами

Источник материала: Onliner

Переживаем сезон крайностей. Синоптики прогнозируют серьезный разброс температур в обозримом будущем. Местами соприкосновение этих позиций может привести к грозам. Кроме того, никто не отменял невидимые глазу процессы, проходящие по обе стороны атмосферного фронта. Белгидромет объясняет, что происходит и к чему надо быть готовым.

Завтра намечается относительно спокойный день, стороны копят силы и бурлят внутри себя. Давление высокое, поэтому осадки маловероятны. Но разброс температур в сухом воздухе довольно высок — от 20 градусов на северо-востоке до 30 на юго-западе.

Именно на западе в этот момент наблюдается движение, которое проявит себя в воскресенье. Оттуда движется атмосферный фронт. Температуры останутся примерно в тех же пределах, но добавятся дожди с грозами.

В начале следующей недели ничего не заканчивается, осадки с перерывами будут выпадать порционно, все еще возможны грозы. Станет немного прохладней.

Такая погода говорит о том, что мы подступаемся к переходному периоду. К какому времени года — скоро увидим.