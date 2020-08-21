Вадим Девятовский: Я же поверил ему... Прости меня, Господи!

сегодня утром на странице Вадима Девятовского в Facebook появилась запись: "Александр Лукашенко – не мой президент!!!!" Напомним,

Некоторые посчитали, что страницу взломали, однако в комментарии Трибуне Девятовский подтвердил, что написал это он.

"Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали".

Позже он объяснил свою позицию Прессболу:



– Скажите только — это ваша сформированная позиция или вашу страницу взломали?





– Я уже сформулировал свою позицию, я не смогу сейчас что-то объяснить… Я же поверил ему… Странно… Я ему, естественно, верил. Он же тоже человек. Скотина я, на самом деле… Он же верил мне, он всегда говорил — не предавай.





Ужасно… Я же его не предавал до последнего… Но я не могу понять, почему я… Я ведь, действительно, ему поверил. Тогда почему я не мог вечером, как все, пойти, почему не мог спросить… Получается, я его предал, да? Получается, я предал свой принцип.





В этом и был тяжелый выбор. То, что я не хотел его предавать. И мне действительно ничего не надо было от него. Я видел, как он искренне переживал за страну. Но лучше позже… То, что было раньше, конечно…





Я ведь, действительно, не мог беспорядки поддерживать… Я никогда не был за насилие, никогда! Для меня это тяжелый выбор. Прости меня, господи! – сказал Девятовский.





Как сообщает «Прессбол», Девятовский сейчас находится в ужасном эмоциональном состоянии, он крайне подавлен.





И этим уже воспользовались госпропагандисты.





На телеканале СТВ сообщили, что свое заявление Девятовский якобы сделал под давлением.

«История заявления Вадима Девятовского, вполне возможно, очередной фейк. По имеющийся в нашем распоряжении информации, председатель белорусской федерации легкой атлетики сейчас находится в больнице под наблюдением медиков.

Предварительно ему диагностирован нервный срыв. Как сообщают наши источники, свое заявление на странице в фэйсбуке Девятовский сделал под давлением», – сказала ведущая канала СТВ Ольга Шерстнева.





страницу Девятовского в фейсбуке, где в последние дни можно было встретить перепосты информации о зверствах силовиков, забастовках, марше, прошедшем в Однако, чтобы понять насколько искренним и не случайным было это заявление, достаточно посмотреть наДевятовского в фейсбуке, где в последние дни можно было встретить перепосты информации о зверствах силовиков, забастовках, марше, прошедшем в Минске 16 августа





"То, что происходит в стране, это большая боль для каждого, кому не безразлично её будущее. Во что бы то ни стало, надо сохранить нашу страну.

Нельзя допускать насилия и нужно делать всё возможное, чтобы сохранить МИР на нашей родной и любимой земле", - написал Девятовский еще 14 августа.





Но тогда мы еще знали лишь о военной операции режима против мирных граждан на наших улицах и еще только начинали узнавать правду о зверствах силовиков от медиков и тех, кого каким-то чудом первыми отпускали с Окрестина.





Так что сегодняшнее заявления Вадима Девятовского вролне закономерно. Но, да, это геройский поступок и переосмысление всего далось ему, видимо, тяжело