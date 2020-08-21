﻿ Евросоюз назвал запугиванием по политическим мотивам возбуждение уголовного дела в связи с созданием Координационного совета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз назвал запугиванием по политическим мотивам возбуждение уголовного дела в связи с созданием Координационного совета

21.08.2020 19:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Евросоюз расценивает возбуждение дела по ст. 361 УК Беларуси в связи с созданием Координационного совета как запугивание по политическим мотивам, заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набила Массрали. Ее комментарий опубликован в «Фейсбуке» представительства ЕС в Беларуси.

Евросоюз назвал запугиванием по политическим мотивам возбуждение уголовного дела в связи с созданием Координационного совета

«Как Европейский союз неоднократно заявлял, будущее Беларуси должен определять народ Беларуси, — отметила она. — ЕС призвал власти Беларуси найти выход из кризиса посредством прекращения насилия, посредством деэскалации и всеобъемлющего национального диалога. Только мирный и демократический процесс может обеспечить устойчивые решения. Важно, чтобы власти Беларуси обеспечивали условия и безопасное пространство для диалога».

«Координационный совет, в который входят представители разных слоев белорусского общества, обратился к властям с призывом к диалогу, и власти ответили возбуждением уголовного дела. Таким образом, власти Беларуси вновь прибегли к запугиванию по политическим мотивам», — заявила Массрали.

Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнула, что «гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси должны быть защищены от произвольных арестов и насилия».

По ее словам, в Евросоюзе ожидают, что «власти Беларуси закроют уголовное дело и вместо этого начнут диалог для продвижения к мирному выходу из текущего кризиса при полном соблюдении демократических и фундаментальных прав народа Беларуси».

Координационный совет создан по инициативе находящейся в Литве кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

19 августа совет провел первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

Совет принял первую резолюцию, в которой заявлено, что Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя, а для выхода из политического кризиса в Беларуси нужны переговоры и новые выборы. Цель совета — поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основе Конституции, подчеркивается в резолюции.

Накануне Генпрокуратура Беларуси сообщила, что по факту создания и деятельности Координационного совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета приняло уголовное дело к производству.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз расценивает возбуждение дела по ст. 361 УК Беларуси в связи с созданием Координационного совета как запугивание по политическим мотивам, заявила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вечер пятницы: в городе выстраиваются цепочки солидарности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика