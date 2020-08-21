Вечер пятницы: в городе выстраиваются цепочки солидарности

Источник материала: Onliner В пятницу вечером в разных частях Минска начали выстраиваться цепочки солидарности. На окраинах города многие цепочки состоят из нескольких человек, а уже ближе к центру Минска в них участвуют сотни протестующих. Наши журналисты передают, что участок от Некрасова до Бангалор практически весь выстроился в цепочку: здесь стоят сотни людей с бело-красно-белыми флагами. Показываем, как это выглядит.





















Очень большая цепочка выстроилась и на Немиге возле кафедрального собора. Людям с бело-красно-белыми флагами сигналят проезжающие мимо автомобили. Клаксоны слышны и на проспекте Дзержинского.









В то же время по обе стороны стороны тротуара на проспекте Независимости в районе улицы Козлова замечены люди с красно-зелеными флагами. Наибольшая группа двигается от улицы Козлова к площади Якуба Коласа, в ней около сотни человек. Им иногда встречаются люди с бело-красно-белыми флагами, они периодически довольно мирно общаются.













На Богдановича сейчас заметно больше людей, они стоят с лозунгами и бело-красно-белой символикой. Цепочка выстроилась от Машерова до улицы Киселева и ведет до перекрестка с Коммунистической. Дальше цепочка продолжается возле Оперного театра и идет до Немиги. Машины продолжают сигналить, при этом дорожное движение не осложнено: обычный трафик для вечера пятницы.



