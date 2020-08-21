ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Помним! Не простим! Сейчас в Минске проходит акция "Цепь покаяния"

21.08.2020 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Люди становятся в цепи от Куропат (место массового захоронения жертв сталинизма) до Окрестина (где пытали задержанных протестующих).

Помним! Не простим! Сейчас в Минске проходит акция "Цепь покаяния"
Минск, 21 августа 2020-го / @radiosvaboda
21 августа в Минске проходит уличная акция "Цепь покаяния".  Ее цель — заявить о недопустимости насилия со стороны силовиков.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди становятся в цепи от Куропат (место массового захоронения жертв сталинизма) до Окрестина (где пытали задержанных протестующих).
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нам готовили эту заварушку»: Лукашенко пообщался с работниками агрокомбината
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.08.2020
Mir24.TV Belarus
21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика