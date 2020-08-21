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Помним! Не простим! Сейчас в Минске проходит акция "Цепь покаяния"
Источник материала: Партизан
Люди становятся в цепи от Куропат (место массового захоронения жертв сталинизма) до Окрестина (где пытали задержанных протестующих).
Видео
21 августа в Минске проходит уличная акция "Цепь покаяния". Ее цель — заявить о недопустимости насилия со стороны силовиков.
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Люди становятся в цепи от Куропат (место массового захоронения жертв сталинизма) до Окрестина (где пытали задержанных протестующих).
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