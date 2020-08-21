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Как оппоненты белорусских властей пытаются добиться своих целей: если не действуют аргументы, в ход идут угрозы

21.08.2020 19:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Яркий пример того, как оппоненты белорусских властей пытаются добиться своих целей. Если не действуют аргументы, в ход идут открытые угрозы и агрессия! В цивилизованном обществе это сложно поддаётся объяснению. К примеру, сообщения угрожающего содержания получили работники предприятия «Гродно Азот», которые не поддерживают забастовки.

Сообщение с неизвестного номера заместитель генерального директора получил накануне вечером. А уже утром стало известно – аналогичные угрозы поступили ещё пяти сотрудникам. Все работают на заводе не первый год, являются руководителями подразделений. Люди обеспокоены – в каждом сообщении указаны имена их детей. Об инциденте сразу сообщили в концерн «Белнефтехим» и Министерство внутренних дел.

К делу подключился Следственный комитет. Возбуждено уголовное по статье «Принуждение к забастовке либо к отказу участия в ней».

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Теги: Гродно
 
 
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Яркий пример того, как оппоненты белорусских властей пытаются добиться своих целей. Если не действуют аргументы, в ход идут открытые угрозы и агрессия! В...
 
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