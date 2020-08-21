"Прекрасная Россия: бу-бу-бу": протесты в Беларуси и Навальный - трансляция

Источник материала: Sputnik Беларусь

Участники программы – журналист RT Михаил Леонтьев, осужденная в США россиянка Мария Бутина и правозащитник Виталий Серуканов.

В Беларуси сейчас - 13-й день политического кризиса. Прямые включения с протестов и митингов проводят Игорь Жданов из Витебска, а Константин Придыбайло продолжает работать в Минске.

Еще одна тема – состояние российского оппозиционера Алексея Навального. По информацию медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. Следов ядов в организме не обнаружено.

Навальный все еще находится в коме, врачи не разрешают транспортировку в Германию, на которой настаивает семья.