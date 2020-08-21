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"Прекрасная Россия: бу-бу-бу": протесты в Беларуси и Навальный - трансляция

21.08.2020 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Участники программы – журналист RT Михаил Леонтьев, осужденная в США россиянка Мария Бутина и правозащитник Виталий Серуканов.

В Беларуси сейчас - 13-й день политического кризиса. Прямые включения с протестов и митингов проводят Игорь Жданов из Витебска, а Константин Придыбайло продолжает работать в Минске.

Еще одна тема – состояние российского оппозиционера Алексея Навального. По информацию медиков, основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови. Следов ядов в организме не обнаружено.

Навальный все еще находится в коме, врачи не разрешают транспортировку в Германию, на которой настаивает семья.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В очередном выпуске "Прекрасной России" не только обсуждение сложившейся в Беларуси на 13-й день после президентских выборов ситуации в Беларуси, но и то, что...
 
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