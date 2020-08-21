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Максим Знак и Сергей Дылевский побывали в СК – видео
21.08.2020 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Юрист Максим Знак прибыл в здание СК, чтобы дать пояснения по возбужденному уголовному делу о призывах к захвату власти, он проходит по делу в качестве свидетеля.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я думаю, что все будет в порядке", – заявил Знак пред собравшимися.
В свою очередь Сергей Дылевский, который тоже находится в статусе свидетеля по уголовному делу, общаясь с журналистами, отметил, что власти Беларуси заставляют юридически подтвердить право людей на забастовку.
Накануне Генеральный прокурор Беларуси заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на применение вреда национальной безопасности.
Представители оппозиции создали Координационный совет после выборов президента Беларуси, которые прошли в стране 9 августа. Светлана Тихановская, которая является инициатором формирования данной организации, заявила, что совет необходим для того, чтобы наладить диалог с властью. В совет вошли политики, юристы, экономисты, врачи, педагоги, представители гражданского общества и деятели культуры. Президент Александр Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти.
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