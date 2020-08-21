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Максим Знак и Сергей Дылевский побывали в СК – видео

21.08.2020 19:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Юрист Максим Знак прибыл в здание СК, чтобы дать пояснения по возбужденному уголовному делу о призывах к захвату власти, он проходит по делу в качестве свидетеля.

© Sputnik / Виктор Толочко
СК запретил Знаку давать информацию по делу Координационного совета

"Я думаю, что все будет в порядке", – заявил Знак пред собравшимися.

В свою очередь Сергей Дылевский, который тоже находится в статусе свидетеля по уголовному делу, общаясь с журналистами, отметил, что власти Беларуси заставляют юридически подтвердить право людей на забастовку.

Накануне Генеральный прокурор Беларуси заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти.  В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК по факту публичных призывов к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на применение вреда национальной безопасности.

Представители оппозиции создали Координационный совет после выборов президента Беларуси, которые прошли в стране 9 августа. Светлана Тихановская, которая является инициатором формирования данной организации, заявила, что совет необходим для того, чтобы наладить диалог с властью. В совет вошли политики, юристы, экономисты, врачи, педагоги, представители гражданского общества и деятели культуры. Президент Александр Лукашенко назвал деятельность совета попыткой захвата власти.

 
 
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