Новое руководство Купаловского театра хочет встретиться с коллективом 25 августа

По предварительной информации, на 25 августа запланирована встреча коллектива Национального академического театра имени Янки Купалы с новым руководителем Валерием Громадой, сообщили сотрудники театра журналистам после собрания 21 августа.





Они рассказали, что собрались сегодня для обсуждения ситуации, сложившейся в театре и стране в целом. «Наша позиция и наши требования остались неизменными», — подчеркнули актеры. На встрече 25 августа они намерены ознакомить новое руководство со своими заявлениями на увольнение.

Заявления об увольнении работники Купаловского театра написали 18 августа в знак солидарности со своим прежним директором Павлом Латушко, который был уволен после того, как 14 августа публично осудил фальсификации во время президентских выборов и насилие силовиков в отношении мирных демонстрантов. Уже после увольнения Латушко вошел в руководство Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской для урегулирования общественно-политического кризиса в стране.

До увольнения Латушко, 13 августа, сотрудники театра заявили , что приостанавливают показ спектаклей и «инициируют процедуру объявления забастовки». Как отмечалось в открытом обращении купаловцев, «коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы с тревогой следит за происходящим в нашей стране после президентских выборов».

«Очень скорбим по погибшим и огромному количеству пострадавших в уличных протестах. Считаем, что основная ответственность за происходящее лежит на действующей власти», — говорилось в обращении. Коллектив театра потребовал «от всех силовых структур немедленно прекратить насилие па отношению к мирным гражданам, имеющим законное конституционное право на свободу собраний и выражения своих мнений». «Вести борьбу против собственного народа — это путь в никуда. Этого не случилось бы, если бы в стране состоялись прозрачные и справедливые выборы. К большому сожалению, есть масса оснований не доверять цифрам, озвученным ЦИК. Страна, в которой существует огромный дефицит доверия к власти, лишена будущего», — подчеркивалось в обращении.