|
«Если я сегодня не получу пенсию, я пойду побираться». Что говорят жильцы дома для ветеранов, престарелых и инвалидов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они как никто знают, что такое внимание и забота со стороны государства. Жильцы специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1 на проспекте Рокоссовского не остались равнодушными к происходящим в стране событиям и высказали свою гражданскую позицию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Социальная поддержка – фундамент общества. И здесь, как и по всей стране, ее оказывают на высоком уровне. Главное – сохранить стабильность и приумножить созданное за десятилетия.
Алексей Карачин, проживающий специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1:
Инесса Морозова, проживающая специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1:
Анатолий Сенченко, проживающий специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1:
В специальном доме 185 квартир. Здесь живут пожилые минчане и люди с инвалидностью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если я сегодня не получу пенсию, я пойду побираться». Что говорят жильцы дома для ветеранов, престарелых и инвалидов
Новости Беларуси. Они как никто знают, что такое внимание и забота со стороны государства. Жильцы специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1 на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)