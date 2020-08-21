«Мы не можем позволить разрушать страну». Лукашенко посетил агрохолдинг «Дзержинский» и пообщался с коллективом предприятия

Источник материала: ОНТ

От Америки до Варшавы. Геополитика сегодня в центре внимания Президента Беларуси – Александр Лукашенко посетил агрохолдинг «Дзержинский» в Минской области. Но говорили больше не на привычные для экспортно-ориентированной страны темы. Карту мира Глава государства комментировал под ракурсом вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Против Беларуси, заявил Президент, сейчас действуют сразу несколько центров силы – и в Европе, и за океаном. И это уже настолько очевидно, что спрашивали об этом у Александра Лукашенко простые жители Фаниполя. Геополитика сейчас затмевает социальную сферу и создаёт угрозу для развития, а то и существования страны. И важно этого не допустить. Помочь могут все белорусы. Сделать это просто – нужно всего лишь добросовестно выполнять свою работу.

Свои поля, свои хозяйства, птицефабрика с филиалами в нескольких районах, фирменная сеть. Агрокомбинат «Дзержинский» – эдакая корпорация, только аграрная. Никакой рекламы, но продукты под этой торговой маркой покупают в России и Казахстане (это понятно), и даже в Китае. Зайти на тот рынок во всех смыслах дорогого стоит. На комбинате работают больше 4000 человек. По прилёте Александр Лукашенко сразу спрашивает о настроении коллектива.

Бастовать некогда и в полях. Жатва на финише. Президенту каждый день кладут на стол свежие цифры, так что доклад сведётся к минимуму. 7 млн 400 тыс. тонн уже в закромах. Приступили к уборке гречихи. И вот тут Александр Лукашенко останавливает: это ведь известная белорусская привычка, чуть что – запасаться именно гречкой.

Особенность нынешней кампании в том, что параллельно с уборкой идёт сев. Дождь только на руку. Вот кто точно не сахарный, так это хороший аграрий.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства Беларуси: «Силы, техника, настроение все есть».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Даже если нет, мы должны на зло врагам посеять вовремя».

Как известно, в любой шутке есть доля правды. С урожаем нет проблем и на полях самого «Дзержинского». Да и в целом показатели агрокомбината не вызывают нареканий.

Вообще, специализация «Дзержинского» – производство и переработка куриного мяса. По количеству блюд, которые можно приготовить, курятину обойдёт разве что картошка. Это если верить одному известному фильму.

Ну, у кого в морозильнике не лежит пачка пельменей – на всякий случай? А охлаждённые – незамороженные – голени далеко ушли от популярных некогда «ножек Буша». А ещё колбасы, сосиски – голодным заходить сюда опасно. Впрочем, в цеху, наполненном не только запахами, но и шумом, одна из работниц не удержится, чтобы выразить Александру Лукашенко слова поддержки.

Время стремилось к обеду, а к нему хороша не только ложка. Без дегустации эта поездка вряд ли могла обойтись. Колбаса без свиного шпика, с добавкой коньяка и сыровяленая ветчина – аналогов на рынке нет. Это для тех, кто понимает.

Не зря Президент скажет: приехал отдохнуть душой. Но с дегустацией затягивать не станут, чтобы не заставлять работников «Дзержинского» ждать. Вопросов накопилось. Но Александр Лукашенко решит сказать о предприятии: мол, вот как надо зарабатывать – в цехах, а не на улицах.

Александр Лукашенко и сам затронет тему внутриполитической ситуации. Но люди недоумевают: раз она внутри, почему пытаются вмешиваться извне? Президенты Франции, Соединённых Штатов, канцлер Германии, глава ЕС – все вдруг вспомнили о Беларуси.

Александр Лукашенко скажет так: я ведь не предлагаю Макрону стать посредником между ним и «жёлтыми жилетами». Другое дело – Россия, которой из соображений безопасности Союзного государства не всё равно, что происходит у границ Беларуси. Но нет ли подвоха в приезде к нам российских журналистов?

Очевидно, что тема некого внешнего воздействия вызывает у собравшихся беспокойство. Вот, казалось бы, небольшой город, пусть и вблизи Минска, хорошая работа – но нет, и здесь люди опасаются новых органов, непонятно кем и для чего создаваемых.

Александра Лукашенко спросят и об истории, развернувшейся вокруг Купаловского театра. Национальный, академический – он вмиг стал знаменит, но отнюдь не этим.

А вот о проблемах местного масштаба прозвучит всего один вопрос – о том, как бы построить ФОК. Всё-таки Фаниполь – спутник Минска, так что Президент обещает подставить плечо. Местные ведь подставили ему своё.

Казалось, Александр Лукашенко удовлетворил запрос на общение и на этом можно заканчивать, но из толпы выбежит девушка, совсем уж непохожая на работницу предприятия. Оказалось, 15-летняя Катя просто очень хотела познакомиться с Президентом.

Вот так – иногда, чтобы ощутить поддержку, нужна целая площадь, а порой достаточно тёплых слов всего одной девочки, у которой пока даже нет права голосовать.

Фото: БЕЛТА

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