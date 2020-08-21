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Как разобраться в непростой ситуации в Беларуси, рассказали эксперты

21.08.2020 21:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как разобраться в непростой ситуации в Беларуси, рассказали эксперты

Сегодня журналистам не приходится долго искать темы для разговоров и публикаций. Серьёзное противостояние и напряжение, обилие эмоций, которые каждый выражает по-своему. В ситуации, когда, кажется, что у каждого «своя правда» как никогда важно не прекращать искать истину, чтобы увидеть всю картину происходящего – причины, следствия и, что очень важно, возможные последствия. 

Многие пытаются не услышать, а убедить в своей правоте. Поэтому важно спокойно и вдумчиво разбираться в происходящем.

В происходящих в стране событиях попробовали разобраться аналитики в студии «ОбъективНо»: председатель постоянной комиссии Совета Республики национального собрания  по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Анатольевич Глаз,  директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков и экс-посол Беларуси во Франции Александр Павловский.

Подробности в видео:


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Сегодня журналистам не приходится долго искать темы для разговоров и публикаций. Серьёзное противостояние и напряжение, обилие эмоций, которые каждый выражает...
 
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