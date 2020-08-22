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«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы

22.08.2020 07:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Испанская «Севилья» в четвертый раз за последние семь сезонов выиграла Лигу Европы УЕФА. Всего это уже шестая победа «красно-белых» во втором по значимости клубном турнире.

«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
Фото ФК «Севильи»

Накануне испанцы одержали волевую победу над миланским «Интером» — 3:2.

На пропущенный быстрый гол от Лукаку (5-пен.), «Севилья» ответила дублем Де Йонга (12-я, 33-я). «Интеру» до перерыва удалось сравнять счет благодаря удару Година (36-я). Точку в финале поставил Диего Карлос (74-я).

Андалусийцы были победителями Лиги Европы в следующих сезонах: 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20.

 
 
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Испанская «Севилья» в четвертый раз за последние семь сезонов выиграла Лигу Европы УЕФА. Всего это уже шестая победа «красно-белых» во втором по значимости...
 
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