Дизайнер Цеслер уехал из Беларуси

Источник материала: АФН

Дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси, сообщил блогер Евгений Липкович в Facebook.

«Володя Цеслер уехал из Беларуси. Была настоятельная рекомендация от властей ему свалить, если не хочет, чтобы его закатали в асфальт, как всех остальных», - сообщил Липкович.