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Дизайнер Цеслер уехал из Беларуси

22.08.2020 11:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси, сообщил блогер Евгений Липкович в Facebook.

«Володя Цеслер уехал из Беларуси. Была настоятельная рекомендация от властей ему свалить, если не хочет, чтобы его закатали в асфальт, как всех остальных», - сообщил Липкович.

 
 
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Дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси, сообщил блогер Евгений Липкович в Facebook.
 
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