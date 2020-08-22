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Дизайнер Цеслер уехал из Беларуси
Источник материала: АФН
Дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси, сообщил блогер Евгений Липкович в Facebook.
«Володя Цеслер уехал из Беларуси. Была настоятельная рекомендация от властей ему свалить, если не хочет, чтобы его закатали в асфальт, как всех остальных», - сообщил Липкович.
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Дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси, сообщил блогер Евгений Липкович в Facebook.
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