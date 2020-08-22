Неизвестные ночью украли три бело-красно-белых флага с многоэтажек в «Минск-Мире». Домофоны не работали (видео)

Источник материала: Onliner

Жильцы многоэтажек в «Минск-Мире» рассказали корреспонденту Onliner, что сегодня ночью с трех домов неизвестными были сняты большие бело-красно-белые полотнища. Домофоны в домах ночью не работали, а предполагаемые злоумышленники попали на видео.

Одна из жительниц этих домов рассказывает, что их домофоны обслуживает компания «Видеогород». Вечером накануне пропажи флагов домофоны во всех трех домах перестали работать. На видео, предоставленном жильцами, видно, как в 03:49 двое неизвестных в масках, капюшонах и белых перчатках подходят к боковому входу одного из домов и как ни в чем не бывало открывают дверь без какой-либо заминки или остановки, словно знают, что она будет не заперта.

На другой записи в 04:21 видно, как эти двое покидают здание с черным мусорным пакетом.

Теперь жильцы намерены разорвать договор с обслуживающей компанией «Видеогород».