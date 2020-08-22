ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неизвестные ночью украли три бело-красно-белых флага с многоэтажек в «Минск-Мире». Домофоны не работали (видео)

22.08.2020 10:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Жильцы многоэтажек в «Минск-Мире» рассказали корреспонденту Onliner, что сегодня ночью с трех домов неизвестными были сняты большие бело-красно-белые полотнища. Домофоны в домах ночью не работали, а предполагаемые злоумышленники попали на видео.

Одна из жительниц этих домов рассказывает, что их домофоны обслуживает компания «Видеогород». Вечером накануне пропажи флагов домофоны во всех трех домах перестали работать. На видео, предоставленном жильцами, видно, как в 03:49 двое неизвестных в масках, капюшонах и белых перчатках подходят к боковому входу одного из домов и как ни в чем не бывало открывают дверь без какой-либо заминки или остановки, словно знают, что она будет не заперта.

На другой записи в 04:21 видно, как эти двое покидают здание с черным мусорным пакетом.

Теперь жильцы намерены разорвать договор с обслуживающей компанией «Видеогород».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жильцы многоэтажек в «Минск-Мире» рассказали корреспонденту Onliner, что сегодня ночью с трех домов неизвестными были сняты большие бело-красно-белые полотнища....
 
Новости дня
Новости разные
 
Заседание по иранской ядерной сделке состоится 1 сентября в Вене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика