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Viber закрыл минский офис. Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе

22.08.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом в интервью Forbes рассказал гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа, пишет 42.TUT.BY.

Viber закрыл минский офис. Мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе
Фото: Rakuten
Блокировки интернета в Беларуси 9−12 августа привели к перебоям в работе мессенджера Viber. Компания задумалась о сокращении инвестиций в страну и закрыла свой офис в Минске. Об этом в интервью Forbes рассказал гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа.

Агауа рассказал, что после налетов на офисы «Яндекс» и Uber было принято решение незамедлительно закрыть минский офис.

— Просто мы не знали, почему эти люди захватили офисы этих компаний. И мы решили эвакуировать наш офис ради безопасности. Потому что мы не знали, почему эти люди захватили офисы, мы не знали, было ли это связано с политикой. У нас не было никакой информации, — пояснил он.

Агауа также рассказал, что два сотрудника компании были арестованы в протестные дни, по его словам, без всякой причины.

— Сейчас с этими людьми работают наши адвокаты, пока что невозможно понять, почему они были арестованы. Они даже не протестовали. Один просто находился рядом с местом, где арестовывали других, и его забрали с остальными. Другой был наблюдателем на избирательном участке. Он задал несколько вопросов руководству избирательного участка, а через 20 минут его арестовали. И в этом страхе довольно сложно принять правильное решение, чтобы понять происходящее.

Генеральный директор рассказал, что один сотрудник уже освобожден, второй с серьезными травмами попал в больницу и по закону он все еще под арестом.

— Мы не занимаемся политикой в Viber. Мы ждем, что насилие прекратится. Люди мирно протестуют. И право мирно протестовать — жизненно важное. Если ты не можешь сказать, что не согласен, то у тебя нет свободы. Люди должны иметь возможность выразить свое несогласие мирно. Мы против любых форм насилия. Люди в Беларуси должны решить свое будущее, — уверен Агауа.

Гендиректор говорит, что раньше в планах было — удвоить инвестиции в Беларусь. Но теперь инвестиции могут вовсе прекратиться.

— Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе, — заявил Агауа.
 
Теги: Минск
 
 
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Об этом в интервью Forbes рассказал гендиректор владельца сервиса, компании Rakuten Viber Джамел Агауа, пишет 42.TUT.BY.
 
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