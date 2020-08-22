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«Принять самые жесткие меры». Лукашенко приказал защитить страну

22.08.2020 12:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посещая сегодня военный полигон под Гродно, Александр Лукашенко приказал принять самые жесткие меры по защите страны.

«Принять самые жесткие меры». Лукашенко приказал защитить страну
Фото president.gov.by

По его словам, «все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране».

Как передает пресс-служба Лукашенко, он заявил, что «оригинальность и особенность» белорусской ситуации заключается в том, что «подключен внешний фактор, что бывает не всегда».

«Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», — сказал он.

Лукашенко поручил главе Минобороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия для защиты «прежде всего западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно»: «С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны».

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Теги: Гродно
 
 
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Посещая сегодня военный полигон под Гродно, Александр Лукашенко приказал принять самые жесткие меры по защите страны.
 
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