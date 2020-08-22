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«Принять самые жесткие меры». Лукашенко приказал защитить страну
Источник материала: Навiны
Посещая сегодня военный полигон под Гродно, Александр Лукашенко приказал принять самые жесткие меры по защите страны.
По его словам, «все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране».
Как передает пресс-служба Лукашенко, он заявил, что «оригинальность и особенность» белорусской ситуации заключается в том, что «подключен внешний фактор, что бывает не всегда».
«Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», — сказал он.
Лукашенко поручил главе Минобороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия для защиты «прежде всего западной жемчужины Беларуси с центром в Гродно»: «С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны».
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Посещая сегодня военный полигон под Гродно, Александр Лукашенко приказал принять самые жесткие меры по защите страны.
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