Источник материала: Ежедневник

фото president.gov.by

22 августа, посещая военный полигон в Гродненской области, Александр Лукашенко приказал предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".

На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады министр обороны Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке у белорусских границ.



"Все понятно. Как мы и предполагали, все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор", - сказал Александр Лукашенко, сообщает президентская пресс-служба.



Он поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно. "С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны", - подчеркнул президент.