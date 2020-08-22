|
Лукашенко приказал "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси"
22.08.2020 12:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото president.gov.by
22 августа, посещая военный полигон в Гродненской области, Александр Лукашенко приказал предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно".
На полигоне 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады министр обороны Виктор Хренин доложил Александру Лукашенко о замысле комплексного тактического учения со сводной группировкой на гродненском тактическом направлении, складывающейся обстановке у белорусских границ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 августа, посещая военный полигон в Гродненской области, Александр Лукашенко приказал предпринять все усилия, чтобы "защитить прежде всего западную жемчужину...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)