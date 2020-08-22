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На пожаре в Могилеве погиб 91-летний ветеран

22.08.2020 13:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огонь унес еще одну жизнь на территории Беларуси.

Как сообщили в дежурной части МЧС, сегодня глубокой ночью произошел пожар в квартире одноэтажного двухквартирного дома в Могилеве по 3-му переулку Лизы Чайкиной.

В ходе тушения огня было обнаружено тело 91-летнего пенсионера.

Всего, по данным МЧС, с начала года на пожарах погиб 391 человек (за аналогичный период прошлого года — 288).

 
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Огонь унес еще одну жизнь на территории Беларуси. Как сообщили в дежурной части МЧС, сегодня глубокой ночью произошел пожар в квартире одноэтажного...
 
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