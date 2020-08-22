В Калифорнии эвакуируют почти 120 тыс. человек из-за пожаров

Источник материала: ОНТ

В Калифорнии ситуация с природными пожарами вынудила местные власти дать распоряжение об эвакуации свыше 119 тысяч жителей, домам которых угрожает огонь. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Гэвина Ньюсома.





Как сообщил губернатор, число очагов природных пожаров на севере Калифорнии увеличилось с 367 до 560. Огнем была уничтожена зона площадью 312 тысяч гектар. С буйством стихии борются свыше 12 тысяч пожарных, в тушении используется свыше тысячи машин, 88 вертолетов, 241 бульдозер и 24 самолета для сброса воды сверху. На сегодняшний день из-за стихийного бедствия погибли шесть человек.

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации 18 августа: аномальная жара привела к появлению очагов пожаров. Так в знаменитой пустыне, Долине Смерти, зафиксирован новый температурный рекорд - 54,4 градуса по Цельсию.









Фото Washington post

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