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«Мы уже думаем о будущем урожае». Директор сельхозпредприятия в Грицкевичах рассказал, как идёт уборочная

22.08.2020 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Грицкевичи» уже готовят кормовую базу на будущий год. Кроме зерновой составляющей, в хозяйстве делают ставки и на животноводство. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В полях механизаторы трудятся с 6 утра. Как только сходит первая роса, начинается жатва. И так до восхода луны. Звучит живописно, но на деле требует огромной внимательности и выносливости.

«Мы уже думаем о будущем урожае». Директор сельхозпредприятия в Грицкевичах рассказал, как идёт уборочная

Евгений Зданович, директор сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
К чему мы весь год стремимся – это уборка урожая. Поэтому люди добросовестно, ответственно подходят к своим обязанностям. Световой день начинается в 6 утра, когда светает, водитель-механизатор приходит на мехдвор, подготавливает, убирает, чистит комбайн, продувает, смазывает и допоздна, пока не стемнеет. Погода, слава богу, в этом году позволяет допоздна убирать. Значит, у нас на этой уборочной кампании занято 5 экипажей – это 10 человек: 5 комбайнеров, 5 автомашин на отвозке. Конечно, есть старший, который проверяет качество работы комбайнов. Ну и общее руководство уборочной – это, конечно, главный агроном. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас выше в этом году урожайность, хотя и была боязнь, сдерживающие погодные условия – вы знаете, какая зима, какая весна была. Но всё, слава богу, удачно сложилось.

«Мы уже думаем о будущем урожае». Директор сельхозпредприятия в Грицкевичах рассказал, как идёт уборочная

На круг мы идём с 87 центнерами с гектара. Радует пшеница – больше 90 центнеров даёт, отдельные участки дают и больше 100 центнеров с гектара. Ячмень около 70 центнеров. Мы уже думаем о будущем урожае. Идёт заделка, уборка соломы, практически мы вслед идём – 60% у нас уже убрано от уборочной площади. Идёт дискование, лущение и пахота. Мы уже начали не только заниматься зерном. У нас очень плотное, высокое животноводство. Мы уже работаем над будущей кормовой базой – идёт сев люцерны в настоящее время.

«Мы уже думаем о будущем урожае». Директор сельхозпредприятия в Грицкевичах рассказал, как идёт уборочная

Для комфорта тружеников созданы все условия: организован подвоз горячего питания, каждый работник снабжается водой, есть возможность принять горячий душ.

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Люди в материале: Евгений Зданович

 
 
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Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Грицкевичи» уже готовят кормовую базу на будущий год. Кроме зерновой составляющей, в хозяйстве делают ставки и на...
 
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