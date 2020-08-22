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«Мы уже думаем о будущем урожае». Директор сельхозпредприятия в Грицкевичах рассказал, как идёт уборочная
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Грицкевичи» уже готовят кормовую базу на будущий год. Кроме зерновой составляющей, в хозяйстве делают ставки и на животноводство. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
В полях механизаторы трудятся с 6 утра. Как только сходит первая роса, начинается жатва. И так до восхода луны. Звучит живописно, но на деле требует огромной внимательности и выносливости.
Евгений Зданович, директор сельхозпредприятия «Грицкевичи»:
На круг мы идём с 87 центнерами с гектара. Радует пшеница – больше 90 центнеров даёт, отдельные участки дают и больше 100 центнеров с гектара. Ячмень около 70 центнеров. Мы уже думаем о будущем урожае. Идёт заделка, уборка соломы, практически мы вслед идём – 60% у нас уже убрано от уборочной площади. Идёт дискование, лущение и пахота. Мы уже начали не только заниматься зерном. У нас очень плотное, высокое животноводство. Мы уже работаем над будущей кормовой базой – идёт сев люцерны в настоящее время.
Для комфорта тружеников созданы все условия: организован подвоз горячего питания, каждый работник снабжается водой, есть возможность принять горячий душ.
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«Мы уже думаем о будущем урожае». Директор сельхозпредприятия в Грицкевичах рассказал, как идёт уборочная
Новости Беларуси. В сельхозпредприятии «Грицкевичи» уже готовят кормовую базу на будущий год. Кроме зерновой составляющей, в хозяйстве делают ставки и на...
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