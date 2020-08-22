|
Дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси
Источник материала: БДГ
Известный белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер сообщил, что уехал из Беларуси в безопасное место. Он надеется на скорое возвращение и заявляет, что и дальше обязательно будет работать для Беларуси.
Об этом
«Можно сказать, что решение приняли мои друзья, - пояснил Цеслер. - Как только я опубликовал свой пост со свастикой, мне сказали, что нужно переждать. Конкретных угроз от конкретных людей не было, но мне сказали: «Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт?».
На
Напомним, Цеслер входит в состав Координационного совета оппозиции, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
История вопроса
Генпрокуратура
После жестких задержаний и фактов насилия в Беларуси известные люди в знак протеста начали уходить с госдолжностей. Директор Национального академического театра Я.Купалы Павел Латушко
В отставку
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко
За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Точных данных об общем количестве задержанных пока нет. Известно как минимум о трех жертвах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер сообщил, что уехал из Беларуси в безопасное место. Он надеется на скорое возвращение и заявляет, что и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)