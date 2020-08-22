Дизайнер Владимир Цеслер уехал из Беларуси

Известный белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер сообщил, что уехал из Беларуси в безопасное место. Он надеется на скорое возвращение и заявляет, что и дальше обязательно будет работать для Беларуси.

Об этом сообщает TUT.BY. Об отъезде художника сообщил и его друг Евгений Липкович.

«Можно сказать, что решение приняли мои друзья, - пояснил Цеслер. - Как только я опубликовал свой пост со свастикой, мне сказали, что нужно переждать. Конкретных угроз от конкретных людей не было, но мне сказали: «Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт?».

На странице дизайнера можно увидеть его работы, которыми он выражат несогласие с насилием в Беларуси.

Напомним, Цеслер входит в состав Координационного совета оппозиции, созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

История вопроса

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с созданием Координационного совета по статье 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Юрист Максим Знак ответил на это, что члены КС не распространяли призывы к захвату власти.

После жестких задержаний и фактов насилия в Беларуси известные люди в знак протеста начали уходить с госдолжностей. Директор Национального академического театра Я.Купалы Павел Латушко ушел из театра после заявления остановить насилие. Вместе с ним 80 актеров театра написали заявление об уходе. После этого президент пообещал оставить их без госфинансирования.

В отставку подают белорусские дипломаты. Известные журналисты в знак протеста уходят с государственных теле- и радиоканалов. После этого в телестудии появились российские журналисты, а Александр Лукашенко заявил , что «свято место пусто не бывает».

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

За первую неделю после выборов в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно. Точных данных об общем количестве задержанных пока нет. Известно как минимум о трех жертвах.