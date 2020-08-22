ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь привела войска в полную боевую готовность - Лукашенко

22.08.2020 13:47 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь привела в полную боевую готовность основные части Вооруженных Сил, сообщил сегодня Лукашенко.

Он прилетел в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока.

Как передает БелТА, на совещании Лукашенко заявил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Он посетовал, что вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

"Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил Лукашенко.

Похоже, ради доказательства, что происходящие в Беларуси протесты являются частью разработанного США и Западом сценария, Лукашенко готов спровоцировать военный конфликт на границе с Польшей.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь привела в полную боевую готовность основные части Вооруженных Сил, сообщил сегодня Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ составил "черный список" сайтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика