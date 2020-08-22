Беларусь привела войска в полную боевую готовность - Лукашенко

Источник материала: АФН

Беларусь привела в полную боевую готовность основные части Вооруженных Сил, сообщил сегодня Лукашенко.

Он прилетел в Гродно в пункт постоянной дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где провел совещание с руководством силового блока.

Как передает БелТА, на совещании Лукашенко заявил, что впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных Сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление.

Он посетовал, что вместо того чтобы заниматься экономикой и насущными делами страны, приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки.

"Даже не сказал бы, что внутри страны. Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Тем не менее, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы", - заявил Лукашенко.

Похоже, ради доказательства, что происходящие в Беларуси протесты являются частью разработанного США и Западом сценария, Лукашенко готов спровоцировать военный конфликт на границе с Польшей.