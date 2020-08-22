IGDA: если ничего не изменится, будем рекомендовать всем IT-компаниям избегать работы с Беларусью

Международная ассоциация разработчиков игр (IGDA) обратилась с открытым обращением к Александру Лукашенко и администрации Парка высоких технологий, в котором заявила протест насилию, жестокости, нарушениям прав человека и фальсификации последних выборов в Беларуси.





IGDA потребовала остановить агрессию режима против мирных протестующих; освободить всех политических заключенных, среди которых есть также разработчики игр и иные специалисты индустрии, ставших объектами пыток и беспрецедентной жестокости со стороны правительственных силовых структур; расследовать все случаи пыток и жестокости.

Ассоциация также требует провести новые, честные и прозрачные президентские выборы, подчеркивая, что «такие выборы — это основа демократии, необходимая для развития экономики страны, включая и индустрию компьютерных игр».

IGDA также заявляет о необходимости «расследовать действия администрации Парка высоких технологий и их злоупотребления с целью ограничения прав человека путем давления и угроз компаниям резидентам; расследовать и привлечь виновных в ограничениях доступа к сети интернет, наблюдавшихся в Республике Беларусь в период с 9-го августа».

Ассоциация требует гарантировать, что «доступ к сети интернет никогда не будет снова ограничен, так как это существенно для реализации прав человека и гражданина».

«Людям необходимы честные и прозрачные выборы, чтобы избрать легитимного президента. Режим Лукашенко губителен и не соответствует международным даже базовым стандартам прав человека. Мы поддерживаем свободу выражения и информации, которые необходимы для развития игровой индустрии в Республике Беларусь», — говорится в обращении.

«Если эти условия не будут выполнены, то мы будем вынуждены рекомендовать нашим партнерам, через все доступные нам средства и мероприятия, избегать сотрудничества с Республикой Беларусь. Мы организуем помощь всем белорусским компаниям с переездом в другие страны по их выбору. Мы будем рекомендовать всем другим разработчикам и иным IT компаниям избегать инвестиций и сделок с Республикой Беларусь», — указывает Международная ассоциация разработчиков игр.

«Игры разрабатываются в сочетании творчества и технологий. Они не могут разрабатываться, и наша индустрия не может процветать там, где подавляется Свобода», — подчеркивают разработчики.

По состоянию на июль, белорусский Парк высоких технологий объединял 886 компаний, в которых работало около 63 тысяч человек. Значительная часть резидентов ПВТ связана с разработками в игровой индустрии.