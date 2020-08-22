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У жителей частного сектора появится ясность. В Минске примут программу строительства на 10 лет

22.08.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице разрабатывают программу жилищного строительства на 5 и 10 лет, сообщает телеграм-канал «Минск. Официально». А это значит, что у жителей частного сектора, определенного в перспективе под снос, появится хоть какая-то ясность относительно своего будущего.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В программе определят площадки для строительства многоквартирного жилья, а также решится судьба территорий, где планируется снос усадебной или малоэтажной застройки. Ведь сейчас получается так, что люди живут в своих домах в подвешенном состоянии и не знают, когда их будут сносить.

Первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок подтверждает, что большая часть обращений горожан к властям связана с вопросами сноса частного сектора: будет ли он и когда.

— Многие жители усадеб живут в напряжении уже продолжительное время, не зная точных перспектив. Поэтому нужна четкая стратегия на ближайшее десятилетие, надо четко определить, кто пойдет под снос, а кто нет, чтобы разрешить собственникам сохраняемых на этот период домов заниматься реконструкцией своего жилья.

Что касается ближайших планов, то в течение следующего и нескольких последующих лет жилищное строительство будет сконцентрировано в Смолевичах, Соколе, Чижовке, в районе улицы Ангарской, на территории бывшей деревни Сухарево. Также в нынешнем году начнется освоение еще одной новой площадки — территории Санкт-Петербургского квартала.

Предполагается, что полностью документ будет сформирован в течение ближайшего месяца.

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Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что полностью документ будет сформирован в течение ближайшего месяца.
 
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