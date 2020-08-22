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Правозащитник: В Бресте в котельной сжигали бюллетени

22.08.2020 14:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Брестскому правозащитнику Владимиру Величкину принесли несколько стопок бюллетеней с президентских выборов, опаленных с нескольких сторон. Он поделился с редакцией Еврорадио снимками.

Правозащитник: В Бресте в котельной сжигали бюллетени
— Ко мне пришел неравнодушный гражданин, передал мне эти бюллетени и сказал: “Делайте, что хотите”. Они достали их из печи, по котельным раздавали эти бюллетени, раздавали для сожжения, — рассказывает Владимир. — Они были сложены в трубочку, наверное, выносили, пока никто не видел. Бумага очень плохо горит, её пачкой не спалишь, поэтому, они такие опаленные к нам попали. Они просто рассыпаются.

Сейчас стопки бюллетеней, которые в Бресте пытались сжечь, разделены на части и спрятаны в надежных местах. 

Сложно точно установить, с какого участка эти бюллетени.  Телеграм-канал “Беларусь головного мозга” утверждает, что подписи на обратной стороне бюллетеней принадлежат сотрудницам средней школы №3 г. Бреста: учительнице иностранных языков и завучу. 



Владимир Величкин рассказал Еврорадио, что пока сложно подтвердить, что бюллетени — именно с того участка. Нужно провести экспертизу:

— В лучшие времена, раньше, мы уже подобные процедуры успешно делали, и следователи очень легко находили какой это был участок, кто эти подписи ставил. Это не проблема. Но сейчас мы пока ожидаем, так как доверие к правоохранительным органам сейчас снизилось. Будем подавать заявление в РОВД, Следственный комитет, прокуратуру.
 
Теги: Брест
 
 
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Брестскому правозащитнику Владимиру Величкину принесли несколько стопок бюллетеней с президентских выборов, опаленных с нескольких сторон. Он поделился с...
 
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