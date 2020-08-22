Правозащитник: В Бресте в котельной сжигали бюллетени

— Ко мне пришел неравнодушный гражданин, передал мне эти бюллетени и сказал: “Делайте, что хотите”. Они достали их из печи, по котельным раздавали эти бюллетени, раздавали для сожжения, — рассказывает Владимир. — Они были сложены в трубочку, наверное, выносили, пока никто не видел. Бумага очень плохо горит, её пачкой не спалишь, поэтому, они такие опаленные к нам попали. Они просто рассыпаются.





Сейчас стопки бюллетеней, которые в Бресте пытались сжечь, разделены на части и спрятаны в надежных местах.





Сложно точно установить, с какого участка эти бюллетени. Телеграм-канал “Беларусь головного мозга” утверждает, что подписи на обратной стороне бюллетеней принадлежат сотрудницам средней школы №3 г. Бреста : учительнице иностранных языков и завучу.













Владимир Величкин рассказал Еврорадио, что пока сложно подтвердить, что бюллетени — именно с того участка. Нужно провести экспертизу:





— В лучшие времена, раньше, мы уже подобные процедуры успешно делали, и следователи очень легко находили какой это был участок, кто эти подписи ставил. Это не проблема. Но сейчас мы пока ожидаем, так как доверие к правоохранительным органам сейчас снизилось. Будем подавать заявление в РОВД, Следственный комитет, прокуратуру.







