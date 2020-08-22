В Глубоком уволилась идеолог райисполкома «по велению совести»

Источник материала: АФН

В Глубоком 21 августа уволилась с работы заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома 28-летняя Марина Соколовская (ее имя и сегодня есть на сайте РИК).

Марина подала заявление 10 августа, на следующий день после выборов. Начальство отправило ее в отпуск за свой счет на 10 дней — в надежде, что молодой специалист «одумается». Но Марина «одуматься» не смогла и ушла: «Сделала это по велению совести. Не смогла бы работать там, где от меня ожидали, что я буду обманывать людей». Пока она домохозяйка, но верит, что найдет новую работу по душе — в сфере культуры, передает tut.by

Марина говорит, что никогда не скрывала своих взглядов: «Еще до выборов высказывала руководству некоторые свои позиции и жизненные принципы. В том числе и по поводу действующей власти. Но на это не обращали внимания. Думали, наверное: ай, она молодая, пусть себе занимается культурой — и все. В идеологические вопросы меня почти не посвящали».

По ее словам, «интересное» в избирательной кампании в Глубоком началось уже на этапе сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты.

«В райисполкоме творилась самая настоящая истерия. Все время собирали совещания, там были начальники отделов, заместители. На одном из них присутствовала и я. Сообщили, что собрали мало подписей за выдвижение кандидатом действующего президента. Всем велели активнее подключаться, чтобы собрать как можно больше подписей. И я точно знаю, что были люди — не члены инициативной группы Александра Лукашенко, — которые ходили по трудовым коллективам, в том числе учреждениям культуры, и собирали подписи за него. Некоторых шантажировали увольнением, непродлением контракта», - рассказала Соколовская.

24 июля на митинг в Глубокое приехала кандидат в президенты Светлана Тихановская. Он собрал тысячу человек в 18-тысячном райцентре.

«На митинг Тихановской действительно пришло очень много людей. Что творилось в отделе идеологии, не передать! Тогда как раз готовились еще и к «Вишневому фестивалю». И я занималась этим, не вникала, что происходит на митинге. Потом, вижу, сбежалось много чиновников: и заместители председателя райисполкома, и начальник отдела организационно-кадровой работы, и руководители других отделов, и председатель районного объединения профсоюзов… И все истерически смеются! Над словами Светланы на митинге. Туда отправили «своего» человека. Он слушал и смотрел, что происходит на площадке возле магазина «Белмаркет», где шел митинг, звонил в исполком и все передавал. Это и вызывало смех у моих бывших коллег. Хотя горожане потом делились своими впечатлениями от митинга, и они у них были положительными. У людей появилось больше веры в то, за что мы болели».

Еще не успела Тихановская уехать из Глубокого, как в интернете появились репортажи с митинга, где были фото и видео, подтверждающие, что он был многолюдным. Однако местные идеологи решили это опровергнуть.

«Специалисты отдела, члены БРСМ начали регистрироваться на этих ресурсах и писать комментарии, что, мол, на митинг пришло мало людей, да и то они были приезжие из других городов. Меня тоже просили писать подобные комментарии. Но я сказала: «Нет». Все были заняты другими делами, от меня отстали, тем более, что нашлось достаточно других людей, чтобы заниматься этим»

Газета «Веснік Глыбоччыны» сообщила, что митинг собрал около 300 человек.

Во время последнего дня досрочного голосования, 8 августа, бывший замначальника отдела идеологической работы находилась дома, но ее все равно беспокоили с работы по вопросам выборов:

«Мне позвонила специалист отдела и сообщила: в одном из учреждений культуры, где находится участок для голосования, происходит «беспорядок». «Там в фойе набилось „свядомых“, разберитесь с этим!» — велели мне. Я позвонила заведующему этого учреждения культуры, спросила, как обстановка. Мне ответили: «Все хорошо, у нас в фойе сидит молодой человек, независимый наблюдатель. Работе комиссии не препятствует». Перезвонила своей коллеге и сообщила, что на участке все в порядке, независимый наблюдатель никому не мешает. На что услышала: «Речь не идет о том, препятствует он работе комиссии или нет. Просто убирай его оттуда». Я сказала, что никого ниоткуда «убирать» не буду. «А кто будет?» — возмутилась коллега. И разговор на этом завершился. Знаю, что на многих участках в Глубокском районе не вывесили итоговые протоколы и любыми способами старались не пустить независимых наблюдателей».

Вечером 8 августа Марине сообщили, что она должна быть на работе 9 августа.

— На вопрос: «Что я там буду делать?» мне ответили: «Работать!». Марина Соколовская говорит, что день 9 августа запомнит надолго.

«Утром села за компьютер, ждала поручений. И оно поступило — из главного управления по идеологической работе облисполкома пришло письмо примерно такого содержания: «На ютуб-канале НЕХТА размещен такой-то фильм. Просьба массировано его отработать: дизлайки, отрицательные комментарии, жалобы на пост. Отчет о проделанной работе предоставить до такого-то времени». И все взялись за «работу». Даже не посмотрели фильм. Я была в шоке! Тут у меня спрашивают, почему я не «работаю» по этому «заданию». Я сказала, что отказываюсь выполнять это дурацкое поручение. Тогда я услышала о себе много интересного и нового. Мол, ты госслужащая, и пока ты здесь, должна это делать, ты «подставляешь» начальника и всех».

После этого коллеги уже не доверяли Марине:

«Все дальнейшие разговоры в день выборов происходили за стеной, за закрытой дверью. Меня уже ни во что не посвящали. В начале одиннадцатого мне сказали: «Спасибо, Марина Павловна, за работу». И отпустили домой. Другие работники еще остались в райисполкоме.

Предлагали отвезти меня домой. Но я отказалась: я честный человек, чего мне бояться? Вышла из исполкома через парадную дверь — и решила: все, увольняюсь. Пришла домой, очень хотелось плакать. Но меня поддержал муж и вся семья.

10 августа Марина Соколовская написала заявление на увольнение:

«Начальник отдела заявила мне: «Я не знаю, что теперь сказать председателю райисполкома, не знаю, что сказать области». В итоге я отработала еще день 10 августа, но дала себе установку: уйду по-любому, если вынудят, то даже по статье — за прогул. В райисполкоме у меня спрашивали: «Ну уволишься ты — и что? Где будешь работать?» Я отвечала: «Неважно, лишь бы не заниматься нечестными делами».

11 августа начальство попросило Марину написать заявление на 10-дневный отпуск за свой счет: «Думали, что я одумаюсь. Но нет, 21 августа я уволилась».

Марина говорит, что после того, как она заявила об уходе, угроз в ее адрес не было. Но бывшие коллеги ее критиковали: «— Мне говорили: мол, это удар в спину, ты нас «подставила», а мы тебе доверяли, как себе».

Девушка пока не нашла работу: «Чем буду заниматься дальше, сложно сказать. Пока побуду домохозяйкой. Не скрою, мне было сложно принять это решение. Конечно, терять работу страшно. Это деньги, это занятость. Мой муж тоже работает в бюджетной сфере, детей у нас пока нет. Моя бабушка переживает и просит: «Марина, иди просись обратно. Как ты будешь жить?». Но я понимаю: мне 28 лет — и все еще впереди. Написала в инициативу «Честные люди», подала заявку на обучение и переквалификацию. Может, подумаем с мужем открыть свое дело, хотя это сейчас рискованно. Но больше всего я бы хотела работать в сфере культуры, мне это очень нравится.

«Я хочу быть честной перед своими земляками и другими белорусами. Поэтому и ушла из райисполкома. Ушла по велению совести», - сказал она.