В знак солидарности с Беларусью: Литва снова проложит «Балтийский путь»

Она протянется на 37 километров, от Кафедральной площади в Вильнюсе до пропускного пункта Мядининкай – Каменный Лог, в знак солидарности с отважными белорусами, борющимися за свои права жить в мирной, независимой и демократической стране.













Акция пройдёт по примеру «Балтийского пути», организованного 31 год назад, 23 августа 1989 года, когда жители трех балтийских республик взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс. Это была акция за независимость.



