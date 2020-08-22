ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В знак солидарности с Беларусью: Литва снова проложит «Балтийский путь»

22.08.2020 14:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В воскресенье, 23 августа, наши соседи, жители Литвы, выстроятся в живую цепь

Она протянется на 37 километров, от Кафедральной площади в Вильнюсе до пропускного пункта Мядининкай – Каменный Лог, в знак солидарности с отважными белорусами, борющимися за свои права жить в мирной, независимой и демократической стране.



Акция пройдёт по примеру «Балтийского пути», организованного 31 год назад, 23 августа 1989 года, когда жители трех балтийских республик взялись за руки и выстроились в живую цепь, соединившую Таллин, Ригу и Вильнюс. Это была акция за независимость.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 23 августа, наши соседи, жители Литвы, выстроятся в живую цепь
 
Новости дня
Новости разные
 
В Калифорнии эвакуируют почти 120 тыс. человек из-за пожаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика