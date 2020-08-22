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В Березовском районе Citroen влетел в попутный МАЗ: погибла водитель легковушки
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика в Березовском районе,
Авария произошла днем 21 августа. Предварительно установлено, что 39-летняя водитель Citroen ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 101-м километре дороги врезалась в попутный МАЗ, которым управлял 56-летний мужчина.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.
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Авария произошла днем 21 августа на трассе М1.
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