В Березовском районе Citroen влетел в попутный МАЗ: погибла водитель легковушки

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика в Березовском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла днем 21 августа. Предварительно установлено, что 39-летняя водитель Citroen ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 101-м километре дороги врезалась в попутный МАЗ, которым управлял 56-летний мужчина.





В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.