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В Березовском районе Citroen влетел в попутный МАЗ: погибла водитель легковушки

22.08.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина погибла при столкновении легковушки и грузовика в Березовском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла днем 21 августа. Предварительно установлено, что 39-летняя водитель Citroen ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ и на 101-м километре дороги врезалась в попутный МАЗ, которым управлял 56-летний мужчина.


В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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