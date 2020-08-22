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Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

22.08.2020 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Против Беларуси используют сценарий «цветных революций», особенность ситуации – в использовании внешнего фактора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил 22 августа, посещая военный полигон под Гродно.

Визит главы государства к западным рубежам нашей страны связан с непростой ситуацией у границы. Напомним, в соседней Польше проходят сразу 5 крупных учений НАТО под руководством США.

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

На полигонах более 500 солдат американской кавалерии и 70 бронетанковых частей. Подразделения Североатлантического альянса стягивают и в страны Балтии. Такая ситуация не может не беспокоить нас.

Александр Лукашенко отметил, что таким образом оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Их план считывается.

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Оригинальность и особенность ситуации на данный момент состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть (так было). Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется (и не только сопротивляется, но и контролирует ситуацию), подключили внешний фактор. Ну, понятно, хотят растащить наши силы, прежде всего Вооруженные Силы, отвлечь нас от внутреннего противостояния этого и напрячь на внешних границах.

Естественно, активизация протестного так называемого настроения и бандитизма внутри. Вы видите, что они уже тащат сюда альтернативного Президента, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, о поддержке и так далее. Военная поддержка налицо – передвижение войск НАТО к границам нашей страны. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового Президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска. На Беларуси можно поставить крест.

В этой связи белорусские военные намерены провести комплексное тактическое учение на гродненском направлении. Уже создана сводная группировка. Проходить учение будет с 28 по 31 августа.

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

Кроме того, на полигоне глава государства посетил район сосредоточения 52-го танкового батальона, пункт управления ракетного дивизиона. Министр обороны доложил Президенту об обстановке и выполняемых задачах.

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

Александр Лукашенко: особенность ситуации состоит в том, что подключён внешний фактор. Но власть у нас на месте

В повестке рабочего дня Президента также совещание с руководителями силового блока. Сейчас Александр Лукашенко направляется в Гродно, где пообщается с депутатами, а также примет участие в митинге.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Против Беларуси используют сценарий «цветных революций», особенность ситуации – в использовании внешнего фактора, сообщили в программе Новости...
 
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