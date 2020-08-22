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«Никто из нас не голосовал за Лукашенко» 1428 человек поддержали заявление независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот» о фальсификации выборов
Источник материала: Партизан
20 августа 2020 года Первичная Организация Белорусского Независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» отправила открытое заявление в адрес Палаты представителей Национального собрания республики Беларусь, Центральной Избирательной Комиссии по выборам президента Республики Беларусь, Генеральной Прокуратуры Республики Беларусь и Прокурора г. Гродно.
К заявлению приложены 72 подписных листа, содержащих 1428 подписей работников ОАО «Гродно Азот» под обращением коллектива ОАО «Гродно Азот» в поддержку открытого заявления Исполнительного Бюро Первичной Организации Белорусского Независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» «О результатах выборов Президента Республики Беларусь 09.08.2020″.
«Мы, нижеподписавшиеся работники ОАО «Гродно Азот», выказываем недоверие Центральной Избирательной Комиссии Республики Беларусь ввиду того, что по нашим убеждениям, выборы Президента Республики Беларусь проведены с грубыми нарушениями Избирательного Кодекса Республики Беларусь.
Этим легальным ненасильственным коллективным способом мы хотим защитить свое волеизъявление, свои голоса. Никто из нас не голосовал за Александра Григорьевича Лукашенко.»
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«Никто из нас не голосовал за Лукашенко» 1428 человек поддержали заявление независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот» о фальсификации выборов
20 августа 2020 года Первичная Организация Белорусского Независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» отправила открытое заявление в адрес Палаты...
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