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Караник назначен губернатором Гродненской области

22.08.2020 15:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Караник назначен губернатором Гродненской области

Владимир Караник, бывший глава Министерства здравоохранения Беларуси, назначен губернатором Гродненской области. Это предложение выдвинул белорусский президент в ходе встречи в Гродно с депутатами областного Совета, пишет БЕЛТА.

Областные депутаты поддержали это решение главы государства.



Фото БЕЛТА

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Теги: Гродно
 
 
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Владимир Караник, бывший глава Министерства здравоохранения Беларуси, назначен губернатором Гродненской области. Это предложение выдвинул белорусский президент...
 
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