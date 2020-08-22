Караник назначен губернатором Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Владимир Караник, бывший глава Министерства здравоохранения Беларуси, назначен губернатором Гродненской области. Это предложение выдвинул белорусский президент в ходе встречи в Гродно с депутатами областного Совета, пишет БЕЛТА.

Областные депутаты поддержали это решение главы государства.









Фото БЕЛТА

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