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Начальник ГУГАИ МВД Беларуси: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать случаи умышленных наездов на сотрудников милиции, в которых пострадали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшие сотрудники силовых ведомств получают необходимую медицинскую помощь.
Дмитрий Корзюк, начальник ГУГАИ МВД Беларуси:
Самое главное – это то взаимодействие, та совместная работа, которая позволит нам обеспечивать безопасность людей на дорогах, которая позволит нам сохранять жизни и здоровье наших граждан. Сотрудники ГАИ, сотрудники органов внутренних дел сделают все возможное, чтобы это взаимодействие восстановить.
Напомним, за время беспорядков на сотрудников органов внутренних дел совершено 8 наездов. Большинство из них – в Минске.
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Начальник ГУГАИ МВД Беларуси: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»
Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать случаи умышленных наездов на сотрудников милиции, в которых пострадали 12 человек, сообщили в программе...
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