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Начальник ГУГАИ МВД Беларуси: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»

22.08.2020 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать случаи умышленных наездов на сотрудников милиции, в которых пострадали 12 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически все виновные в ДТП найдены. Их действиям сейчас дается правовая оценка, после чего водителей привлекут к ответственности.

Пострадавшие сотрудники силовых ведомств получают необходимую медицинскую помощь.

Начальник ГУГАИ МВД Беларуси: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»

Дмитрий Корзюк, начальник ГУГАИ МВД Беларуси:
Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах, когда отдельная часть участников дорожного движения пытается своими необдуманными, неправомерными действиями создать напряженность на дороге, создать физическую угрозу сотрудникам Госавтоинспекции. Да и не только физическую, но и моральную.

Самое главное – это то взаимодействие, та совместная работа, которая позволит нам обеспечивать безопасность людей на дорогах, которая позволит нам сохранять жизни и здоровье наших граждан. Сотрудники ГАИ, сотрудники органов внутренних дел сделают все возможное, чтобы это взаимодействие восстановить.

Начальник ГУГАИ МВД Беларуси: «Горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах»

Напомним, за время беспорядков на сотрудников органов внутренних дел совершено 8 наездов. Большинство из них – в Минске.

Люди в материале: Дмитрий Корзюк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Правоохранители продолжают расследовать случаи умышленных наездов на сотрудников милиции, в которых пострадали 12 человек, сообщили в программе...
 
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