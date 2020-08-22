|
В Беларуси проходят митинги за безопасность и процветание
22.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Митинги в поддержку мира, безопасности и процветания продолжаются в Беларуси. Сегодня эстафету подхватили более двадцати городов страны. Среди них Гомель, Брест, Полоцк, Орша, передает «МИР 24».
В марафоне участвуют те, кто обеспокоен нынешней обстановкой и желает поддержать президента. Сотни человек с национальными флагами и плакатами вышли на городские площади и в парки. Это люди разных возрастов и профессий: студенты, учителя, чиновники, предприниматели. Многие привели детей. В Гомеле, например, высказать свою гражданскую позицию всем желающим не помешал проливной дождь.
«Хочу, чтобы Беларусь была независимой страной. Это мой главный побудитель прийти сюда вчера, сегодня и потом», – поделилась одна из участниц митинга.
«У меня есть дочь. И я хочу, чтобы она жила под мирным небом. Я хочу дождаться внуков», – добавила вторая участница.
«Важно решить мирным путем. Зачем эта война? Нам война не нужна. Ни нашим детям, ни нашим женщинам, ни отцам, никому. Мы хотим жить мирно в мирной стране. В мирной Беларуси», – сказала третья участница марафона.
Поддержать своих соотечественников пришли и те, кто сейчас находится в Москве. Они собрались у здания белорусского посольства.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомель, Брест, Полоцк, Орша и еще более 20 городов присоединились к марафону обеспокоенных ситуацией в стране людей, желающих поддержать президента.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)