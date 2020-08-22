ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси проходят митинги за безопасность и процветание

22.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Митинги в поддержку мира, безопасности и процветания продолжаются в Беларуси. Сегодня эстафету подхватили более двадцати городов страны. Среди них Гомель, Брест, Полоцк, Орша, передает «МИР 24».

В марафоне участвуют те, кто обеспокоен нынешней обстановкой и желает поддержать президента. Сотни человек с национальными флагами и плакатами вышли на городские площади и в парки. Это люди разных возрастов и профессий: студенты, учителя, чиновники, предприниматели. Многие привели детей. В Гомеле, например, высказать свою гражданскую позицию всем желающим не помешал проливной дождь.

«Хочу, чтобы Беларусь была независимой страной. Это мой главный побудитель прийти сюда вчера, сегодня и потом», – поделилась одна из участниц митинга.

«У меня есть дочь. И я хочу, чтобы она жила под мирным небом. Я хочу дождаться внуков», – добавила вторая участница.

«Важно решить мирным путем. Зачем эта война? Нам война не нужна. Ни нашим детям, ни нашим женщинам, ни отцам, никому. Мы хотим жить мирно в мирной стране. В мирной Беларуси», – сказала третья участница марафона.

Поддержать своих соотечественников пришли и те, кто сейчас находится в Москве. Они собрались у здания белорусского посольства.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал обстановку в Беларуси. Глава республики больше часа общался с работниками агрокомбината «Дзержинский» и сделал несколько заявлений.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомель, Брест, Полоцк, Орша и еще более 20 городов присоединились к марафону обеспокоенных ситуацией в стране людей, желающих поддержать президента.
 
Новости дня
Новости разные
 
Караник назначен губернатором Гродненской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
22.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика