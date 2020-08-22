В Беларуси проходят митинги за безопасность и процветание

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Митинги в поддержку мира, безопасности и процветания продолжаются в Беларуси. Сегодня эстафету подхватили более двадцати городов страны. Среди них Гомель, Брест, Полоцк, Орша, передает «МИР 24».

В марафоне участвуют те, кто обеспокоен нынешней обстановкой и желает поддержать президента. Сотни человек с национальными флагами и плакатами вышли на городские площади и в парки. Это люди разных возрастов и профессий: студенты, учителя, чиновники, предприниматели. Многие привели детей. В Гомеле, например, высказать свою гражданскую позицию всем желающим не помешал проливной дождь.

«Хочу, чтобы Беларусь была независимой страной. Это мой главный побудитель прийти сюда вчера, сегодня и потом», – поделилась одна из участниц митинга.

«У меня есть дочь. И я хочу, чтобы она жила под мирным небом. Я хочу дождаться внуков», – добавила вторая участница.

«Важно решить мирным путем. Зачем эта война? Нам война не нужна. Ни нашим детям, ни нашим женщинам, ни отцам, никому. Мы хотим жить мирно в мирной стране. В мирной Беларуси», – сказала третья участница марафона.

Поддержать своих соотечественников пришли и те, кто сейчас находится в Москве. Они собрались у здания белорусского посольства.