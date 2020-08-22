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Лукашенко потребовал закрыть все бастующие предприятия с 24 августа

22.08.2020 16:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко потребовал временно закрыть с 24 августа предприятия, на которых бастуют работники.

«Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника», — заявил Лукашенко в Гродно.

Он сказал, что региональные власти и руководство предприятий не должны заставлять и уговаривать бастующих работать, если они не хотят.

 
Теги: Гродно
 
 
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Лукашенко потребовал временно закрыть с 24 августа предприятия, на которых бастуют работники.
 
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