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Лукашенко потребовал закрыть все бастующие предприятия с 24 августа
Источник материала: АФН
Лукашенко потребовал временно закрыть с 24 августа предприятия, на которых бастуют работники.
«Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника», — заявил Лукашенко в Гродно.
Он сказал, что региональные власти и руководство предприятий не должны заставлять и уговаривать бастующих работать, если они не хотят.
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Лукашенко потребовал временно закрыть с 24 августа предприятия, на которых бастуют работники.
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