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Есть утром одну лишь кашу ‒ это недостаточно. Названо меню для идеального завтрака

22.08.2020 16:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Есть утром одну лишь кашу ‒ это недостаточно. Названо меню для идеального завтрака

Диетолог Елена Чигия в интервью радио Sputnik рассказала, что недостаточно утром есть только кашу, к ней необходимо добавить и другие продукты, чтобы завтрак стал сбалансированным.

Каша состоит практически из одних углеводов, а этого утром для организма недостаточно.

Диетолог посоветовала готовить каши не на воде, а на молоке.

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Диетолог Елена Чигия в интервью радио Sputnik рассказала, что недостаточно утром есть только кашу, к ней необходимо добавить и другие продукты, чтобы завтрак стал...
 
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