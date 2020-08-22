Есть утром одну лишь кашу ‒ это недостаточно. Названо меню для идеального завтрака

Источник материала: ОНТ

Диетолог Елена Чигия в интервью радио Sputnik рассказала, что недостаточно утром есть только кашу, к ней необходимо добавить и другие продукты, чтобы завтрак стал сбалансированным.

Каша состоит практически из одних углеводов, а этого утром для организма недостаточно.

Диетолог посоветовала готовить каши не на воде, а на молоке.

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