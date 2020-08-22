|
Есть утром одну лишь кашу ‒ это недостаточно. Названо меню для идеального завтрака
Источник материала: ОНТ
Диетолог Елена Чигия в интервью
Каша состоит практически из одних углеводов, а этого утром для организма недостаточно.
Диетолог посоветовала готовить каши не на воде, а на молоке.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетолог Елена Чигия в интервью радио Sputnik рассказала, что недостаточно утром есть только кашу, к ней необходимо добавить и другие продукты, чтобы завтрак стал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)