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Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю
Источник материала: СТВ
Девушка, которая раньше стеснялась своей худобы и неидеального лица, рассказала, как она стала «другим человеком» и научилась принимать свою внешность. В этом ей помогли книги по саморазвитию.
Как
Но все изменилось, когда в 18 лет она прочитала нужную книгу и стала интересоваться гипнотерапией. Именно это, как утверждает девушка, помогло ей стать другим человеком – «как умственно, так и физически».
По мере того, как ее уверенность в себе росла, Рокси начала заниматься спортом. Это произошло примерно 4 года назад, когда она переехала в Бристоль.
Обучаясь с помощью видео и книг, она быстро нарастила мышечную массу и избавилась от худобы. Девушка стала участвовать в соревнованиях по фитнес-бикини, получила квалификацию личного тренера. Сейчас она совмещает спорт и модельную карьеру.
«Если вы чувствуете себя уверенно внутри, то вы чувствуете себя уверенно снаружи», – рассказала Рокси Салливан.
Модель так сильно изменилась со времён школьной скамьи, что многие бывшие одноклассники просто не узнают её.
Девушка теперь редко выходит из дома без идеальной прически и макияжа. Это преображение позволило ей построить успешную карьеру, а также начать новую жизнь, в которой она уже уверена в себе и смело смотрит на мир.
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Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю
Девушка, которая раньше стеснялась своей худобы и неидеального лица, рассказала, как она стала «другим человеком» и научилась принимать свою внешность. В этом ей...
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