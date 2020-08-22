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Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю

22.08.2020 16:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Девушка, которая раньше стеснялась своей худобы и неидеального лица, рассказала, как она стала «другим человеком» и научилась принимать свою внешность. В этом ей помогли книги по саморазвитию.

Как сообщает Daily Mail, в детстве у британки Рокси Салливан, которой сейчас 31 год, были прыщи, она не пользовалась косметикой из-за строгого отца, а ещё боялась общаться с малознакомыми людьми.

Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю
Фото: instagram.com/roxypt_

Но все изменилось, когда в 18 лет она прочитала нужную книгу и стала интересоваться гипнотерапией. Именно это, как утверждает девушка, помогло ей стать другим человеком – «как умственно, так и физически».

По мере того, как ее уверенность в себе росла, Рокси начала заниматься спортом. Это произошло примерно 4 года назад, когда она переехала в Бристоль.

Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю
Фото: instagram.com/roxypt_

Обучаясь с помощью видео и книг, она быстро нарастила мышечную массу и избавилась от худобы. Девушка стала участвовать в соревнованиях по фитнес-бикини, получила квалификацию личного тренера. Сейчас она совмещает спорт и модельную карьеру.

Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю
Фото: instagram.com/roxypt_

«Если вы чувствуете себя уверенно внутри, то вы чувствуете себя уверенно снаружи», – рассказала Рокси Салливан.

Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю

Модель так сильно изменилась со времён школьной скамьи, что многие бывшие одноклассники просто не узнают её.

Что читать, чтобы из гадкого утёнка превратиться в прекрасного лебедя? Девушка рассказала свою историю
Фото: instagram.com/roxypt_

Девушка теперь редко выходит из дома без идеальной прически и макияжа. Это преображение позволило ей построить успешную карьеру, а также начать новую жизнь, в которой она уже уверена в себе и смело смотрит на мир.

К идеалу стремятся не только девушки. Мы публиковали историю о том, что мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание (подробнее здесь).

Люди в материале: Рокси Салливан

 
 
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Девушка, которая раньше стеснялась своей худобы и неидеального лица, рассказала, как она стала «другим человеком» и научилась принимать свою внешность. В этом ей...
 
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