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Караник: Стоит задача сделать гродненский регион комфортным для жизни и динамично развивающимся
Источник материала: ОНТ
Владимир Караник, которого Глава государства решил назначить губернатором Гродненской области, заявил сегодня журналистам, что перед руководством области стоит задача сделать этот регион еще более комфортным для жизни и динамично развивающимся,
Назначение на пост губернатора стало для него неожиданностью, рассказывает Караник. Но при этом подчеркивает, что государственное должностное лицо должно быть готово решать любые задачи. К тому же, Гродно – его малая родина, и он очень любит этот город и его жителей.
Также Владимир Караник отметил работу предыдущего руководства области и высказал надежду, что динамика по развитию региона сохранится и даже ускорится.
Фото: архив БЕЛТА
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Владимир Караник, которого Глава государства решил назначить губернатором Гродненской области, заявил сегодня журналистам, что перед руководством области стоит...
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