Караник: Стоит задача сделать гродненский регион комфортным для жизни и динамично развивающимся

Источник материала: ОНТ

Владимир Караник, которого Глава государства решил назначить губернатором Гродненской области, заявил сегодня журналистам, что перед руководством области стоит задача сделать этот регион еще более комфортным для жизни и динамично развивающимся, передает БЕЛТА.

Назначение на пост губернатора стало для него неожиданностью, рассказывает Караник. Но при этом подчеркивает, что государственное должностное лицо должно быть готово решать любые задачи. К тому же, Гродно – его малая родина, и он очень любит этот город и его жителей.

Также Владимир Караник отметил работу предыдущего руководства области и высказал надежду, что динамика по развитию региона сохранится и даже ускорится.

Фото: архив БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram