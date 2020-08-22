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Караник: Стоит задача сделать гродненский регион комфортным для жизни и динамично развивающимся

22.08.2020 16:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Караник: Стоит задача сделать гродненский регион комфортным для жизни и динамично развивающимся

Владимир Караник, которого Глава государства решил назначить губернатором Гродненской области, заявил сегодня журналистам, что перед руководством области стоит задача сделать этот регион еще более комфортным для жизни и динамично развивающимся, передает БЕЛТА.

Назначение на пост губернатора стало для него неожиданностью, рассказывает Караник. Но при этом подчеркивает, что государственное должностное лицо должно быть готово решать любые задачи. К тому же, Гродно – его малая родина, и он очень любит этот город и его жителей. 

Также Владимир Караник отметил работу предыдущего руководства области и высказал надежду, что динамика по развитию региона сохранится и даже ускорится.

Фото: архив БЕЛТА


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Теги: Гродно
 
 
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Владимир Караник, которого Глава государства решил назначить губернатором Гродненской области, заявил сегодня журналистам, что перед руководством области стоит...
 
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